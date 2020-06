Hrvaški imunolog: Čez en teden prihaja poslabšanje

Koronavirus znanstvenikom povzroča sive lase. O novem virusu, zaradi katerega se je ves svet znašel sredi krize, je sicer vsak dan znanega več, a strokovnjaki se o nekaterih stvareh ne strinjajo.



Nekateri italijanski in srbski strokovnjaki trdijo, da je virus oslabel. Te izjave je komentirala tudi slovenska infektologinja Bojana Beović, ki je pred dnevi dejala, da je te trditve slišala, a da ni znanstvenih dokazov, ki bi to tudi potrdili. Podobno pravi tudi hrvaški znanstvenik v Frankfurtu Ivan Đikić, ki za 24sata dejal, da virus ni oslabel, ampak da so trenutno simptomi blažji.



Đikić je povedal, da previdnost nujna, saj je nevarnost širjenja virusa še vedno velika. Pravi, da virus ni oslabel, ampak da smo se mi naučili in prilagodili, kako se boriti z njim. »Znanstveniki lahko potrdijo, da virus ni oslabel, ampak smo se mi kot družba prilagodili boju proti njemu,« je dejal in dodal, da je pomembna okoliščina tudi to, da zdaj veliko časa preživimo na prostem, kjer je koncentracija virusa od pet do deset odstotkov manjša. Najhujše še prihaja

Imunolog Zlatko Trobonjača pritrjuje temu, da virus ni oslabel, in dodaja, da bomo v prihodnjih tednih priče poslabšanju. Pravi, da sicer ni razloga za povzročanje panike med prebivalstvom, a vseeno ne bi bilo dobro, da se ljudje ob izjavah, da je virus oslabel, preveč sprostijo in pozabijo na vse ukrepe, ki so jih do zdaj upoštevali.



Kot enega izmed razlogov za razširjenje prepričanja, da je virus oslabel, izpostavlja tudi dejstvo, da zbolevajo trenutno mlajši, ki bolje prenašajo okužbo. Izpostavlja tudi dejstvo, da še niso razvili težkih oblik in komplikacij. Pričakuje, da se bo situacija v roku enega tedna do desetih dni drastično poslabšala.