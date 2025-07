Hrvaškega pevca aretirali sredi trga! Preprodajal naj bi droge, pri sebi imel orožje

Na Hvaru so policisti aretirali 53-letnega slavonskega pevca narodnozabavne glasbe Stipeta M., znanega pod vzdevkom Maki, zaradi sumov trgovanja s kokainom in nezakonitega posedovanja orožja, poroča Jutarnji list.

Po neuradnih informacijah je pevec iz svoje novo zgrajene hiše v Jelsi prodajal droge, poleg tega pa naj bi jih osebno dostavljal strankam po otoku. A to ni bilo vse, kar so policisti odkrili – pri aretaciji so mu zasegli tudi nabit revolver, ki ga je imel pri sebi.

Aretacija je potekala na javnem mestu, na trgu v Jelsi, pred očmi mimoidočih, ki so lahko opazovali, kako so možje v civilu pristopili k znanemu obrazu – človeku, ki je vsak dan ob isti uri pil jutranjo kavo.

Splitsko-dalmatinska policijska uprava je sporočila, da so hvarski možje postave skupaj s strokovnjaki oddelka za boj proti drogam v dveh dneh izpeljali tri ločene kazenske preiskave. Zoper Stipeta M. so s sodnim nalogom preiskali hišo, kjer so našli 117 gramov kokaina, manjšo količino hašiša ter precizno tehtnico, na kateri so bili vidni sledovi droge. Poleg tega so našli tudi predelan revolver in 14 nabojev.

»Posloval« je na sanjskem Hvaru. FOTO: Avtokampi.si

Širša akcija proti trgovini z drogami

Moškega so kazensko ovadili zaradi neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ter zaradi nedovoljenega posedovanja orožja. Noč je preživel v priporu, danes pa bo zaslišan na tožilstvu, ki bo odločilo, ali bo ostal v priporu ali se bo branil s prostosti, poroča Jutarnji list.

Policija je sporočila še, da je hvarska postaja že od 1. junija podala pet kazenskih in štiri prekrškovne ovadbe v povezavi s trgovino z drogami – zdi se, da je zadnja aretacija le del širše akcije na otoku.