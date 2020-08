Potem ko je konec tedna Hrvaško zapustilo več kot 100 tisoč turistov in ko so dan za dnem rušili rekorde v številu novoobolelih, je bila hrvaška javnost v pričakovanju ponedeljkovih številk. V nedeljo je bilo namreč potrjenih 136 novih primerov, a glede na to, da je čez vikend že tradicionalno izvedejo manj testov, je bilo pričakovati, da bo število večje in znova visoko. Ustavilo se je pri 219.Na Hrvaškem je 2.231 aktivnih primerov, 167 bolnikov se zdravi v bolnišnicah, devet jih potrebuje zdravljenje na intenzivnem oddelku. Skupno je bilo v ponedeljek testiranih 1.977 oseb.Po poročanju Indexa so največ novih okužb odkrili na območju Splitsko-dalmatinske županije, in sicer 71. V Zagrebu so potrdili 30 novih primerov, na območju Zadrske županije 26 in na območju Brodsko-posavske županije 20. Poročajo tudi o dveh novih smrtnih žrtvah.