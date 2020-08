Hrvaške številke spet šokantne

Potem ko so štiri dni zapored Hrvati podirali neslavni rekord novookuženih, so znova objavili zastrašujočo število, ki pa petkovega rekorda (okužbo so potrdili pri 306 osebah) ni ogrozila. V soboto so testirali 1.718 oseb in okužbo potrdili pri kar 275.Na Hrvaškem so trenutno aktivni 2.204 primeri. Med njimi je 155 oseb na zdravljenju v bolnišnici, od tega jih je 12 na respiratorju. Dodali so še, da je zaradi stika s koronavirusno okužbo v samoizolaciji 7.095 oseb.Največ okužb, kar 94, so odkrili v Splitsko-dalmatinski županiji. Na drugem mestu po številu novookuženih vztraja glavno mesto. V Zagrebu je bilo v soboto potrjenih 53 primerov.Epidemiološka slika je vse slabša tudi v Sloveniji . V soboto so potrdili 34 novih primerov s koronavirusom . Glede na to, da je Hrvaška v Slovenijo do zdaj uvozila kar 79 primerov, pa številni s strahom pogledujejo v prihodnji teden, ko bodo na testiranja začeli prihajati tisti, ki se v teh dneh vračajo iz Hrvaške.