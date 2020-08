Hrvaška znova čez 200, v Avstrijo uvozili 67 primerov

Na Hrvaškem se je okužilo kar 67 ljudi

V Avstriji so v preteklih 24 urah potrdili 300 okužb z novim koronavirusom, od tega kar 141 na Dunaju, kažejo zadnji podatki avstrijskega notranjega ministrstva. Od 109 novih okužb, vnesenih v državo iz tujine, naj bi jih bilo kar 67 iz Hrvaške, na svoji spletni strani poroča avstrijski časnik Kronen Zeitung.



Pozitivnih testov na novi koronavirus so v Avstriji od začetka epidemije marca našteli že 25.062, od tega je 21.406 okuženih uspešno okrevalo, trenutno aktivnih pa je 2.924 primerov. Od tega jih je po poročanju časnika okoli 450 povezanih s Hrvaško.



Zaradi covida 19 sta v zadnjih 24 urah v Avstriji umrla dva človeka, s čimer se je število smrti povzpelo na skupno 732.



Po številu nnovookuženih sicer daleč prednjači avstrijska prestolnica, saj so jih tam našteli skoraj polovico. Sledijo zvezne dežele Tirolska s 47, Zgornja Avstrija s 35 in Štajerska s 27 novimi primeri. Na Koroškem so jih potrdili pet.

Kot na svoji spletni strani še poroča Kronen Zeitung, so avstrijski organi v petek opravili 49.200 mejnih nadzorov, od tega 44.300 skupaj z zdravstvenimi delavci. Okoli 1.070 osebam, kar je največ doslej, so odredili karanteno na domu.



STA

Pri naših južnih sosedih je bilo v preteklem tednu iz dneva v dan več novopotrjenih okužb s koronavirusom. Ali bodo tudi četrti dan zapored podli rekord v številu novookuženih, še ni znano, saj še niso na voljo podatki iz vseh županij. A pogled na trenutno stanje razkriva, da bo tudi danes številka izjemno visoka in bo presegla 200. Po poročanju Jutarnjega so potrjene že 203 okužbe. Končno število bo, tako kot vsak dan doslej, znano okoli 14. ure.Največ novih primerov so potrdili na območju Zagreba, kjer je bilo potrjenih 58 okužb, in na območju Splitsko-dalmatinske županije, kjer je bilo kar 92.Zaradi vse slabše epidemiološke slike številni turisti zapuščajo Hrvaško. Na mejah s Slovenijo že nastajajo zastoji in daljše čakalne dobe. Slovenija je dala svojim državljanom čas, da se do ponedeljka do 24.00 vrnejo v domovino. Če se ne bodo, sledi 14-dnevna karantena