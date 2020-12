Hrvaška že razglasila ekonomsko cono na Jadranu

Hrvaški sabor je danes z veliko večino podprl odločitev hrvaške vlade o razglasitvi izključne gospodarske cone v Jadranskem morju. Formalno razglasitev hrvaške in italijanske izključne gospodarske cone je pričakovati januarja 2021. Pred tem sta napovedani dve ministrski srečanji Hrvaške, Italije in Slovenije.Glede na četrtkovo parlamentarno razpravo o odločitvi hrvaške vlade je bilo pričakovati, da bodo saborski poslanci odločitev podprli skoraj plebiscitarno. Na današnji seji je bilo prisotnih 130 od 151 poslancev. Razglasitev izključne gospodarske cone je podprlo 129 poslancev, en se je vzdržal.Kljub podpori odločitvi je opozicija v razpravi ocenila, da Hrvaška nikoli ne bi razglasila svoje izključne gospodarske cone v Jadranu, če tega ne bi storila Italija. Spomnili so, da je hrvaška vlada v preteklih letih večkrat zavrnila poskuse opozicije, da bi razpravljali o tej temi, nazadnje oktobra letos.Hrvaški zunanji ministerje med četrtkovo razpravo napovedal, da se bo zaradi razglasitve hrvaške in italijanske izključne gospodarske cone v Jadranu v soboto v Trstu srečal s slovenskim in italijanskim kolegom,in. V pogovoru za STA je dejal, da pričakuje tudi slovenski podpis na posebni tristranski izjavi o razglasitvi hrvaške in italijanske izključne gospodarske cone v Jadranu.Po sobotnem srečanju je napovedal tudi podobno trilateralo, na kateri bodo ministri govorili o prometni infrastrukturi in izkoriščanju morja, nato pa bosta Zagreb in Rim svoji izključni gospodarski coni tudi razglasila. Coni naj bi uveljavili 1. februarja prihodnje leto, nato pa se bodo začela pogajanja med Zagrebom in Rimom o razmejitvi pasov, je še napovedal šef hrvaške diplomacije.Kot je dodal, predstavlja razglasitev izključne gospodarske cone nadgradnjo hrvaške ekološko-ribolovne cone (ERC), ki jo je sabor razglasil leta 2003. Hrvaška bo s svojo izključno gospodarsko cono dobila ekskluzivne pravice glede gradnje umetnih otokov v Jadranu ter izkoriščanja energije morja in vetra.