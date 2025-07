Hrvaška zbadljivo nad Egipt, a doma ožame turiste do zadnjega centa: kam sploh še na dopust?

Hrvaška ali Egipt? Razprave o tem, kam na dopust, razvnemajo splet in družbena omrežja. Ponekod vas oberejo do kosti, drugje pa dobesedno zaduši gneča – kaj se v letu 2025 sploh še izplača?

Po spletu že dolgo krožijo nasveti: če se ti Hrvaška zdi predraga, odleti v Egipt – tam dobiš sonce, morje in hotel s polnim penzionom za polovico manj denarja. A fotografije s plaž v egiptovski Aleksandriji, posnete sredi julija, kažejo nepopisno gnečo. Sence je dovolj, toda zaradi sončnikov in brisač ne vidiš morja niti peska. V vodi pa ni nič kaj vabljivega – mnogi opozarjajo na motno barvo in nezavidljivo raven čistoče.

Naš bralec je v Rovinju za Cedevito plačal 5 evrov. FOTO: Bralec

Egipt ni več raj, Hrvaška pa vse manj dosegljiva

Hrvaški mediji zdaj s prstom kažejo na tiste, ki so v zadnjih letih s kritiko cen na Jadranu spodbujali odhod v Egipt. »Pa pojdite v Egipt, če vam je Hrvaška predraga,« pišejo z zbadljivim tonom. A obenem pozabljajo, da tudi stanje pri njih ni nič bolj rožnato.

Cene na Jadranu so za mnoge enostavno nesprejemljive. Če so turistične destinacije letos manj oblegane, je razlog prav to – cene so visoke, ponudba pa ne sledi kakovosti. Slovenci, Nemci, Avstrijci in tudi Hrvati vse pogosteje iščejo alternative. Jezera, gore, sever Evrope – celo Skandinavija – so postali cenovno primerljivi s hrvaškimi letovišči. Mnoge družine so se zaradi tega preprosto odpovedale morju.

Plaža v Ksamilu v Albaniji. FOTO: Thinkstock

Cenik? Ga morate izprositi

Na platformi Reddit se je nedavno odvijala živahna razprava. Slovenci so poročali, da v kavarnah na hrvaški obali cenikov pogosto ni, razen če izrecno prosiš zanje ali pa si prisiljen skenirati QR kodo, kar pomeni uporabo mobilnega telefona in deljenje podatkov. »Ceniki bi morali biti vedno na mizi – brez neumnosti s QR kodami,« je zapisal eden. V razpravo so se vključili tudi Hrvati: »Cene so bizarne in Hrvati pohlepni (sem Hrvat), ampak tudi pri vas v Sloveniji ni nič bolje,« so zapisali nekateri.

Uradne številke kažejo, da se Hrvaški turizem ohlaja. Maja so zabeležili 5 odstotkov manj prihodov turistov, število nočitev pa je padlo za kar 14 odstotkov v primerjavi z lanskim letom. Posebej boleč je izpad nemških gostov – teh je bilo skoraj 50 odstotkov manj, kar je upad na raven iz post-pandemičnega leta 2022.

Mnogi raje izberejo jezera in gore. FOTO: Francesco Carovillano

Hrvaška tako ni več logična izbira za dopust, Egipt pa tudi ni rešitev. Ljudje iščejo nekaj vmes – kakovost, normalne cene in spoštovanje do turista kot gosta. Kam se torej lahko odpravimo na dopust v letu 2025?

Alternative Hrvaški in Egiptu

Mnogi se zaradi vseh navedenih razlogov obračajo proti manj obljudenim evropskim destinacijam, kjer so cene prijaznejše. Med priljubljenimi izbirami sta, na primer, Salerno (Italija) in Marbella (Španija). Prvo je slikovito obmorsko mesto z dolgimi peščenimi plažami, cenovno dostopnimi namestitvami, brez gneče. Marbella je sicer priljubljena, a na splošno manj obljudena in ponuja kristalno čisto morje, cene hotelov so pod 85 evri na noč, pijača od 3 evre naprej.

Med ljubitelji kulturnih in naravnih doživetij pa so priljubljene tudi hladnejše destinacije, kot sta legendarni Alta Badia v Dolomitih ali Akureyri na Islandiji.

Poleg tega pa so na dosegu roke tudi manj znani evropski biseri: od čudovite Albanije z »maldivsko« plažo v Ksamilu, do Bosne in Hercegovine, ki jo nekateri že imenujejo »nova Hrvaška« – z ugodnimi cenami in zanimivo ponudbo.

