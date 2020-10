Hrvaška zavita v črno: med 11 žrtvami virusa tudi 39-letnica

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah potrdili 393 novih okužb (v Sloveniji v nedeljo po neuradnih podatkih 537), opravili pa so 3636 testov (v Sloveniji 2637), kar pomeni, da je bil delež pozitivnih testov 10,8-odstoten (v Sloveniji 20,36-odstoten).



Aktivnih primerov na Hrvaškem je 5070, od tega se 571 pacientov zdravi v bolnišnici, od tega jih je 35 na respiratorjih.



Veliko bolj črna statistika na Hrvaškem pa je pri številu oseb, ki so umrle; covid 19 je v zadnjem dnevu zahteval kar 11 smrtnih žrtev. Umrlo je pet žensk (letniki 1930, 1934, 1935, 1941 in 1981) ter šest moških (dva letnik 1931, 1932, 1937, 1941 in 1943). Gre za največ žrtev virusa sars-cov-2 v enem dnevu. Pred tem je bilo najvišje število 10, in sicer 15 ter 17. oktobra. Od začetka epidemije je na Hrvaškem umrlo 374 ljudi, okužilo pa se jih je 25.973.