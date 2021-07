Hrvaška zaostruje ukrepe

Med oranžno in rdečo

Strožje v Zrćah Na sloviti žurerski plaži Zrće na otoku Pag nameravajo zaostriti protikoronske ukrepe. Vstop na poletne klubske zabave naj bi tako dovolili samo tistim, ki so zaključili cepljenje proti covidu-19. Na zabave na plaži Zrće je sicer mogoče vstopiti z evropskim digitalnim covidnim potrdilom, za preostale goste pa opravljajo hitra antigenska testiranja.

270

dni odslej veljajo potrdila o cepljenju.

Gneča na mejah

Hrvaška z današnjim dnem zaostruje epidemiološke ukrepe za vse obalne županije, predvsem na področju zbiranja ljudi. Odslej bodo na vseh prireditvah s 50 do največ 1000 udeleženci obvezna evropska digitalna potrdila, pri vstopu v državo pa so veljavnost potrdil o cepljenju podaljšali na 270 dni.»Celotna hrvaška obala pleše med oranžno in rdečo označbo na zemljevidu Evropskega centra za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC),« je na petkovi tiskovni konferenci nacionalnega štaba civilne zaščite opozoril hrvaški notranji minister. Dodatne omejitve, ki začno veljati danes, veljale pa bodo do 15. avgusta, uvajajo predvsem zato, da bi preprečili uvrstitev Hrvaške na rdeči seznam ECDC.Število udeležencev na javnih prireditvah je odslej po Božinovićevih besedah omejeno na 50 ljudi, s covidnim potrdilom, ki zagotavlja pogoj PCT (prebolevnik, cepljen, testiran), pa bo možna udeležba do tisoč ljudi. Na zasebnih dogodkih, kot so poroke, so število gostov znižali s 30 na 15. Vsi dogodki lahko potekajo največ do polnoči, je še poudaril minister. Dovoljenja za vse dogodke bodo izdajali lokalni štabi civilne zaščite, izjema so dogodki nad 1000 udeležencev, za katere bo zeleno luč lahko prižgal le nacionalni štab civilne zaščite.Ostrejši ukrepi pa veljajo za potnike iz Velike Britanije, Rusije in s Cipra: pri vstopu na Hrvaško bodo potrebovali negativen PCR- ali antigenski test, tudi če so bili cepljeni proti covidu-19 ali pa so ga preboleli, pri čemer test PCR ne sme biti starejši od 72 ur, antigenski pa 48 ur.Še vedno oziroma vedno bolj neznosna pa je gneča na mejah s Hrvaško. V nedeljo je na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški nastala dvokilometrska kolona (v soboto šestkilometrska), pred prehodom Jelšane pa je bila dolga tri kilometre. Na mejnih prehodih Dobovec, Jelšane in Gruškovje so vozniki osebnih vozil pri vstopu v Slovenijo čakali približno po dve uri in pol, na Dragonji in Obrežju pa približno eno uro. Na Jelšanah in Gruškovju so vozniki osebnih vozil pri izstopu iz Slovenije čakali kakšno uro in pol, na Dragonji in Obrežju pa približno pol ure.