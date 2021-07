Hrvaška žaluje: poslovila se je njihova Malena

Hrvaški mediji poročajo, da je poslovila njihova slavna štorklja -. S samcemsta bila del ljubezenske zgodbe, nad katero se je navduševala cela Hrvaška in tudi svet, o njiju so posneli celo film.»Da, poginila je. Vse nas enkrat čaka konec. Prejšnji mesec, ko je lezla iz gnezda, je padla. Odtlej je bila tu pri meni v hiši, deset dni za tem je umrla. Klepetan je prav tako tu pri meni, letos nista imela mladičkov. Zdaj sva ostala sama, le Klepo in jaz. Še naprej bom skrbel zanj, Maleno pa sem pokopal na posebnem mestu,« je za portal 24sata.hr povedal 85-letni, ki je dolga leta skrbel za ta rod štorkelj.Vokić je Maleno našel pred 28 leti z zlomljenimi krili in ji rešil življenje. Pred 18 leti se ji je v gnezdu pridružil Klepetan, ki je vsako leto odletel v južne kraje in se nato vrnil k njej domov.Nedavno so predstavili tudi dokumentarni film z naslovom Starec in štorklja: Snemali so ga šest let, v njem pa prikazali ljubezensko zgodbo Malene in Klepetana ter tudi neizmerno ljubezen Vokića do teh ptic.