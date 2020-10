Hrvaška v šoku: število okužb krepko preko 500

Ne le v Sloveniji, neslaven rekord po številu dnevno potrjenih okužb so podrli tudi na Hrvaškem. Pri naših južnih sosedih so v zadnjih 24 urah odkrili kar 542 novih okužb z virusom sars-cov-2. Opravili so 5.939 testiranj, kar je prav tako rekordno število. Prejšnji rekord je bil postavljen 3. septembra pri 369 pozitivnih testih.Preberite tudi:Skupaj je aktivnih primerov na Hrvaškem 2.206. Od tega se 361 pacientov zdravi v bolnišnici, med njimi jih pomoč pri dihanju potrebuje 27. Umrla je še ena oseba, moški rojen leta 1937, skupaj od začetka epidemije že 310. Od 25. februarja, ko so potrdili prvi primer, pa do sedaj se je skupaj okužilo 18.989 oseb, okrevalo pa jih je 16.473. Trenutno je v samoizolaciji 10.908 ljudi.