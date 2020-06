Hrvaška v rdečem, napovedali so jim 1.500 mrtvih

Projekcija IHME za Hrvaško. FOTO: IHME, posnetek zaslona

Projekcija IHME za Slovenijo. FOTO: IHME, posnetek zaslona

Čeprav se zdi ali pa se je vsaj pred dnevi še zdelo, da so v nekaterih državah širjenje novega koronavirusa uspešno zajezili ali ga celo povsem ustavili, pa število novih okužb po svetu raste najhitreje doslej. Na Hrvaškem so v četrtek imeli drugo najvišje število novih okužb (95) in naši južni sosedje so se znašli v rdečem na zemljevidu , ki ga ameriški časnik New York Times objavlja v povezavi s covidom 19.Preberite tudi:Hrvatje so na zemljevidu med evropskimi državami edini obarvani rdeče (Slovenija je v sivem), čeprav imajo tudi druge evropske države žarišča okužb, kajti zemljevid prikazuje porast števila novih primerov. Države, kjer število novih okužb upada, so v modrem (Velika Britanija, Poljska in Grčija), kjer je naraščanje stabilno, so države obarvane v oker barvo (Rusija, Francija, Italija), kjer pa je zabeleženo večje naraščanje, so oranžne ali rdeče. Čeprav imata Srbija in BiH več dnevnih primerov, pa je edino Hrvaška v rdečem, kajti zemljevid New York Timesa prikazuje, da je pri naših južnih sosedih število okužb zelo hitro skočilo z nič na skoraj 100 dnevno. Po svetu je takih držav še nekaj, rdeče so obarvani še Maroko, Kirgizija, Ekvatorialna Gvineja in Malavi.Preberite tudi:New York Times poroča, da bo v naslednjih dveh tednih o porastu primerov novih okužb poročalo skoraj še enkrat več držav od tistih, ki bodo beležile upadanje števila novih primerov.Preberite tudi:Hrvaško javnost pa bolj kot to vznemirja napoved Inštituta za zdravstveno metriko in ocene (IHME) z Univerze Washington, po kateri bi število umrlih zaradi novega koronavirusa na Hrvaškem do začetka oktobra lahko doseglo 1.500. Do zdaj je zaradi covida 19 na Hrvaškem umrlo 107 ljudi. IHME je napovedal, da se bo do začetka avgusta število povzpelo na 225, nato pa naj bi strmo naraslo in do oktobra doseglo 1.498. Po bolj optimističnem scenariju, če bi 95 odstotkov ljudi nosilo maske in se držalo osnovnih higienskih navodil ter distance, pa bi do 1. oktobra umrlo 270 ljudi. V začetku avgusta bi število umrlih na dan lahko skočilo z ene osebe na sedem, konec septembra pa celo na 25, potrebovali naj bi okoli 240 respiratorjev.Za Slovenijo so projekcije IHME veliko bolj optimistične. Število smrti do začetka oktobra naj ne bi naraslo.