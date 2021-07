Hrvaška trepeta pred koncem sezone: »To je znak, da se zresnimo«

Potem ko je hrvaška obala zaradi porasta okužb z novim koronavirusom na zemljevidu Evropskega centra za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC) od četrtka obarvana oranžno, se v sosednji državi danes vrstijo pozivi, da je treba ukrepati ter ohraniti dobro epidemiološko situacijo in uspešno turistično sezono.



Najslabše so razmere v zadrski županiji, ki ima po poročanju index.hr največ aktivnih primerov okužbe z novim koronavirusom v državi, in sicer 147 od skupno 653. V četrtek so tam potrdili 28 novih primerov, dva dni pred tem pa jih je bilo kar 53, kar je največji dnevni porast od začetka junija. V četrtek, ko je ECDC kot vsak teden posodobil svoj zemljevid, se je zgodilo to, kar so mnogi že napovedovali: hrvaška obala se je zaradi večjega števila okužb znova obarvala oranžno.

V Istri občutno boljše

Hrvaški zavod za javno zdravje je medtem objavil zemljevid po županijah, na katerem je rdeče obarvana zgolj zadrska županija, medtem ko so istrska in druge severno od Zadra zelene. Južno od Zadra sta šibeniško-kninska in dubrovniško-neretvanska županija oranžni, splitsko-dalmatinska pa zelena.



»Številke rastejo. Na žalost smo na to opozarjali, ko smo pozivali k cepljenju ne glede na to, da obstajajo odpor in zablode, ki se širijo v medijih, po drugih komunikacijskih kanalih in med ljudmi. Edini način, da zmanjšamo in ustavimo epidemijo, je visoka raven precepljenosti skupaj z epidemiološkimi ukrepi,« je dejala direktorica zavoda za javno zdravje v Splitu Željka Karin.

Oranžna lahko kmalu postane rdeča

Na Hrvaškem je cepljenih okoli 45 odstotkov prebivalstva, na območju Splita pa slabih 40. Obenem je obala bolj izpostavljena okužbam zaradi turistov, je še dodala Kerinova in izpostavila, da vsa Hrvaška živi v glavnem od turizma. Direktor hrvaškega turističnega združenja Veljko Ostojić je dejal, da je to pričakoval in da je oranžna barva zgolj opozorilo, saj lahko zelo hitro postane rdeča, to pa bi pomenilo konec turistične sezone. »To je znak, da se zresnimo in uredimo številke.« Predvsem vlado je pozval, naj ukrepa.



Na Hrvaškem so sicer v minulem dnevu potrdili 131 okužb z novim koronavirusom. Pozitivnih je bilo 3,3 odstotka opravljenih testov. Po podatkih državnega štaba civilne zaščite je število novih primerov v minulem tednu naraslo za 18 odstotkov.

