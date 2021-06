Hrvaška spremenila pogoje za vstop v državo

Uvedli evropsko digitalno potrdilo



Zadovoljni s turističnim obiskom

Hrvaška je z današnjim dnem spremenila pogoje za vstop državljanov članic EU ali članic schengenskega prostora. Z novo odločitvijo bodo državljani EU na Hrvaško lahko vstopali po enem prejetem odmerku cepiva proti covidu 19, če so bili cepljeni s cepivom, ki se uporablja v EU, najmanj 22 dni pred prečkanjem meje.Osebe, ki so cepljene s cepivom Pfizerja, Moderne ali s sputnikom, lahko na Hrvaško vstopijo v obdobju 22 do največ 42 dni od prejema prve doze oz. od 22 do 84 dni od prejema prve doze cepiva AstraZenece, je pojasnil hrvaški minister za notranje zadeve. Brez potrdila o testiranju lahko na Hrvaško vstopijo tudi vsi, ki so bili pred najmanj 14 dnevi cepljeni z dvema odmerkoma cepiva oziroma enim odmerkom, če gre za cepivo janssen (Johnson & Johnson). Od prejema drugega odmerka ne sme miniti več kot 180 dni. Tisti, ki želijo vstopiti na Hrvaško, lahko tudi predložijo negativen PCR-test, ki pa ne sme biti starejši od 72 ur.Božinović je na mejnem prehodu Bregana (Obrežje na slovenski strani) demonstriral, kako se prestopi meja s covidnim potrdilom. Hrvaška je namreč ena izmed sedmih držav (še Bolgarija, Poljska, Češka, Grčija, Nemčija in Danska), ki so začele svojim državljanom izdajati evropska digitalna potrdila. Ta naj bi olajšala potovanje znotraj članic EU. Njegovo napoved je v kratkem napovedal tudi slovenski premier Janez Janša Božinović je povedal, da je covidno potrdilo izdano že za okoli 40.000 ljudi. Poudaril je, da lahko vsi turisti, ki se prijavijo prek portala Enter Croatia, naložijo digitalno potrdilo. Vstop na Hrvaško na meji naj bi bil tako veliko hitrejši, saj bo z enim samim skenirajem carinik dobil vse odgovore o osebi (npr. ali oseba predstavlja varnostno tveganje). Božinović je razkril, da je na Hrvaško vstopilo 112 oseb s tem potrdilom, med njimi je bilo največ Hrvatov, Čehov in Poljakov.Po podatkih portala eVisitor turistični prihodi na Hrvaško v zadnjih 10 dneh nenehno naraščajo. Pretekli konec tedna so prvič našteli več kot 100.000 turističnih prihodov v enem dnevu. Največ gostov je trenutno iz Nemčije (55.000), Avstrije (8500), Poljske (8000) in Slovenije (6000).Od januarja do konca maja je bilo na Hrvaškem ustvarjeno več kot milijon prihodov in 3,9 milijona nočitev, kar je v primerjavi z enakim lanskim obdobjem 42- oziroma 38-odstotna rast.