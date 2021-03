Hrvaška se pripravlja na turistično sezono: pripravite cepilna potrdila

Grčija od maja sprejema cepljene in turiste z negativnim testom

Grčija namerava odpreti poletno sezono v sredini maja, so sporočili pristojni v Grčiji. Za letošnje leto naj bi protokol za turiste že pripravili, k njim pa so dobrodošli tisti, ki so se pred potovanjem cepili, imajo protitelesa ali negativen izvid testa. Vse turiste pa bodo pri vstopu še dodatno testirali.





Cene bi bilo treba poenotiti, testiranje tudi v hotelih?

Še ta teden bo Evropska komisija predstavila predlog za evropsko cepilno potrdilo, ki bi potnikom olajšalo potovanje in omogočilo, da potujemo v druge države, ne da bi bili zaprti v kateri od hotelskih sob ali apartmaju v 10-dnevni karanteni, prav tako pa bi se lahko izognili dragim PCR-testom.Hrvaška tako kot lani skuša rešiti turistično sezono, in ta bi lahko bila boljša kot lani, če bi se nanjo pravočasno in dobro pripravili. Hrvaška se trudi, da bi omogočila kolikor toliko prost prehod čez mejo na obalo. Jasno pa je tudi, da bodo morali tudi Hrvati zaradi pomanjkanja cepiva v Evropi, ki se razdeljuje predvsem starejši populaciji, ki potuje manj od mlajše, razmisliti o drugačni organizaciji za vse potnike, ki se bodo morali testirati na vstopu v Hrvaško kot pri izstopu in nje.Hrvaški predsednik vladeje v intervjuju za Politico povedal, da polaga velike upe v načrtovano skupno potrdilo o cepljenju, ki naj bi imelo za glavni cilj ponovno odpreti Evropo in vrata turizmu. Pričakuje, da bo komisija predstavila predlog za evropsko cepilno potrdilo, ki bo določilo tri kategorije ljudi (kategorijo cepljenih, kategorijo z negativnim testom in kategorijo tistih, ki so preboleli covid 19). Odločitev o potrdilih bo znana čez nekaj dni, je pa, šef Hrvaškega zavoda za javno zdravstvo, dejal, da so že sprejeli nekaj podrobnosti o vsebini tega potrdila.Potrdilo bo vsebovalo:* ime in priimek cepljenje osebe* državo, iz katere prihaja* ime cepiva* datum cepljenja* serijsko številko cepiva* črtno kodoKer naj bi šlo za pametni sistem zapisovanja podatkov, bi sistem lahko začel delovati šele čez tri mesece. Znotraj EU se pogovarja tudi o tem, ali bodo prebivalci, ki so že bili cepljeni, dobili nekakšne pametne kartice ali pa geslo, ki se bo lahko prebralo na mobilnem telefonu.Ideja covidnega potnega lista je že pred časom izzvala številne burne reakcije o kršitvi človekovih pravic, saj za nekatere ljudi cepljenje ni priporočljivo, a so nekatere države že začele njihovo pripravo. Prve med njimi Grčija, Ciper, Italija in Španija. Torej države z juga Evrope, razlog pa je preprost, saj so vse te države ekonomsko odvisne od turizma. Med pristaši cepilnih potrdil so tudi Slovenija, Portugalska, Češka, Danska, Poljska, Slovaška … V Sloveniji nekaj podobnega že obstaja, saj je ljudem, ki na meji pokažejo potrdilo, da so bili cepljeni s cepivi Biontecha oz. Pfizerja, AstraZenece in Moderna v zadnjega pol leta, dovoljen vstop v državo brez omejitev.Predsednica hrvaške skupnosti družinskega turizmaje za Index dejala, da se je treba na sezono dobro pripraviti. »Treba je poenotiti cene testov, da bodo gostje, ki se bodo želeli testirati, poznali cene in kraje, kje vse se lahko testirajo, in da jim bodo cepilne točke dostopne. Že nekaj časa poudarjamo, da je treba organizirati te točke na letališčih, železniških postajah, v pristaniščih, na drugih lokacijah (hotelih in občinskih stavbah), kjer bi se lahko testirali gosti, ki bi kraj zapustili. Vztrajamo tudi pri tem, da bi bile cene testov nižje, saj bi jih gosti zagotovo primerjali s cenami v drugih konkurenčnih turističnih državah. Kot tretje, pa bi morale biti cene poenotiti, ker se zelo razlikujejo tudi znotraj Hrvaške in se gibajo od 150 do 700 kun (od 20 do 100 evrov).«Na Hrvaškem že načrtujejo, da bi bila njihova različica covidne prepustnice pripravljena in v uveljavi v začetku junija, v času, ko bi se moral zagnati 'resni turizem'.