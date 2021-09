Hrvaška raziskava pokazala, kako dolgo traja zaščita po cepljenju

Hrvaški epidemiolog Branko Kolarić je razkril preliminarne izsledke ene prvih raziskav na svetu o trajanju imunosti po cepljenju proti covidu 19. V raziskavi so zajeli podatke o 120 oskrbovancih nekega doma za starejše občane, ki so prejeli cepivo na začetku cepljenja. Rezultate še zbirajo, prvi podatki pa kažejo, da 30 odstotkov cepljenih nima več nobene zaščite pred virusom sars-cov-2, 20 odstotkov ima nizko zaščito, približno 50 odstotkov pa ima 'solidno zaščito'. To je Kolarić povedal za hrvaško televizijo RTL. Na vprašanje, ali pričakuje, da bo enako veljalo za vse starostne skupine, je epidemiolog odgovoril negativno.

​Pri mlajših naj bi bila dolgotrajnejša

Raziskava je zajela ljudi, ki so v povprečju stari 82 let. Kolarić je dejal, da obstaja tudi raziskava za mlajše starostne skupine, kjer bo po njegovem mnenju zaščita cepiva dolgotrajnejša. Dodal je, da je bilo pričakovano, da bo pri starejših in imunsko oslabljenih osebah zaščita krajša: »Zdi se, da smo na meji šest mesecev za osebe v visoki starosti.« Prepričan je, da je cepljenje tudi z nadaljnjimi odmerki smiselno: »To je rešitev za izhod iz krize. Za nekatere bolezni kot je gripa, imamo redna cepljenja. Imunost po cepljenju ne bo dosmrtna, ampak se bomo morali cepiti vedno znova, dokler ne bo epidemija pod nadzorom.«

​ECDC: Za splošno populacijo ni nujen

O t. i. poživitvenem odmerku cepiva proti covidu 19 razpravlja vsa Evropa, Izrael pa je že napovedal četrti odmerek cepiva. Evropski center za preprečevanje bolezni (ECDC) je prejšnji teden sporočil, da v celoti cepljeni posamezniki v splošni populaciji poživitvenega odmerka še ne potrebujejo nujno, da pa je smiselno razmisliti o njegovi uvedbi za ljudi z oslabljenim imunskim sistemom. Evropska agencija za zdravila (EMA) trenutno še ocenjuje podatke v zvezi s poživitvenimi odmerki. Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) je v preteklosti kritizirala bogate države, ki so začele prebivalce cepiti s poživitvenim odmerkom, medtem ko revnejše države še vedno nimajo dostopa do cepiva.

Tretji odmerek naj bo cepivo mRNA

V Sloveniji posvetovalna skupina za cepljenje pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) pod vodstvom infektologinje Bojane Beović priporoča tretji odmerek stanovalcem v domovih starejših, starejšim od 70 let in kroničnim bolnikom vseh starosti. Po njihovem stališču se lahko s tretjim odmerkom cepijo tudi vsi drugi, če tako želijo, čeprav še ni dokazov o potrebi po tretjem odmerku pri drugih skupinah. Za tretji odmerek priporočajo uporabo cepiv mRNA, presledek med osnovnim cepljenjem in tretjim odmerkom pa da naj znaša vsaj šest mesecev.

