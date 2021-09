Hrvaška raj za geje: nad njimi navdušeni lastniki apartmajev

Hrvaška je letos v svoje turistične destinacije privabila številne LGBT goste, o čemer je za hrvaški portal Slobodna Dalmacija spregovorila lastnica neke obmorske vile, ki ni skrivala navdušenja nad svojimi gosti.»Urejeni so, imajo denar in dobri gostje so. Radi zapravljajo. Nastanjeni so bili pri meni, osem njih, a jih po cele dneve nisem videla, saj so bili pogosto izven apartmaja - v najem so vzeli tudi ladjo, potovali naokoli, bazirani pa so bili v Splitu. Najbolj sta jim bila otoka Hvar in Vis. Letos sem gostila tri velike gej skupine in škoda, da jih ni bilo še več, je povedala lastnica za hrvaški portal.»Obstajajo tudi specializirane turistične agencije, ki delajo samo z gej ali LGBT gosti, torej malo bolj zahtevnejšimi strankami. Povpraševanja prihajajo iz ZDA, Velike Britanije, Nemčije ... Da smo bili z njimi zelo zadovoljni, priča tudi dejstvo, da jih je mož odpeljal k nam na vas in na izvor Cetine,« je dodala.Mnogi gej in LGBT pari so objavili svoje fotografije iz Hrvaške na družbenih omrežjih. Med njimi so letos na Hrvaškem dopustovali, znan kotiz serije Kako sem spoznal vašo mamo, in njegov soprog. Par je s svojimi otroki užival na Hvaru.