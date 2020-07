Hrvaška ostaja na rdečem seznamu

Norveška je spremenila svoj seznam rdečih in zelenih držav, na grozo naših južnih sosedov pa Hrvaška ostaja na listi t. i. nevarnih držav, kamor jo je ta skandinavska država prvič uvrstila 15. julija, novo oceno epidemiološkega stanja evropskih držav pa bo objavila čez 14 dni. Norvežani morajo po vrnitvi iz Hrvaške zato nekaj časa preživeti v samoizolaciji.V petek je Norveška sporočila, da uvaja desetdnevno karanteno za potnike, ki se vračajo iz Španije. Poleg Španije in Hrvaške je Norveška rdeče obarvala še Andoro, Bolgarijo, Luksemburg, Portugalska, Romunija in nekatere regije na Švedskem.Preberite tudi:Dobra novica za Hrvate pa je, da jih je na seznam t. i. varnih držav v soboto uvrstila Avstrija. Našo južno sosedo imata sicer na svojih rdečih seznamih še Litva in Finska . Belgija in Nizozemska pa sta Hrvaško uvrstili na oranžni seznam, državljanom pa priporočili, da gredo po vrnitvi iz te države v 14-dnevno samoizolacijo. Odločitev Nizozemske, ki je svojim državljanom svetovala, naj se nemudoma vrnejo domov iz Hrvaške , je sprožila eksodus nizozemskih turistov in odpoved aranžmajev.Slovenija je mejo za uvrstitev na naš seznam t. i. rdečih držav postavila pri številu 40 (povprečje okužb na 14 dni na sto tisoč prebivalcev), Hrvaška pa ostaja pod številko 30.