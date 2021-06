Hrvaška ne izključuje sankcij za tiste, ki se nočejo cepiti

Hrvaški zdravstveni minister Vili Beroš je pozval Hrvate k cepljenju proti novemu koronavirusu in poudaril, da je precepljenost prebivalstva trenutno najpomembnejša zdravstvena naloga v državi.



Beroš je potem, ko je v Karlovcu cepil prebivalce, nagovoril javnost. Poudaril je, da je precepljenost nujna da bi se epidemiološka slika v državi, ki veliko upov polaga v prihajajočo turistično sezono, situacija še izboljšala. Dodal je, da zanimanje za cepljenje počasi upada, in to pri starejši populaciji v mestnih središčih, kar ga je presenetilo. Povedal je, da se približujejo 50-odstotni precepljenosti do konca meseca, kar pomeni, da bi do takrat cepili 1.680.000 prebivalcev. Če bo interes za cepljenje še vedno padal, pa je napovedal spremembo strategije oziroma uvedbo mobilnih ekip, ki bi več hodile na teren. Napovedal je, da bodo zdravstvene ekipe naredile korak k prebivalstvu. Na vprašanje, ali nameravajo prebivalce k cepljenju spodbuditi z nagradami, je odvrnil, da bi moralo biti spoznanje, da s cepljenjem prispevamo k zaščiti sebe pred najtežjo obliko bolezni, prevladujoče.



​Na vprašanje, ali bodo sankcionirali tiste, ki se ne želijo cepiti, je Beroš odgovoril, da so se sprva borili proti kakršnim koli sankcijam, če pa bo nujno, jih bodo morali uvesti. »Epidemiološka slika se izboljšuje in ne verjamem, da bomo razmišljali o sankcijah. Vse, ki se nočejo cepiti, pa pozivam, da še enkrat razmislijo o tem. Veliko jih je spremenilo mišljenje, ko so imeli bolezen v družini ali jo sami izkusili.«

