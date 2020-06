Hrvaška ima 350 tisoč turistov in 106 okuženih na milijon

Zakaj različni podatki o okužbah?

Za uvrstitev na zeleni seznam varnih držav je limit 14-dnevne kumulativne incidence 10 okuženih na 100.000 prebivalcev, na NIJZ pojasnjujejo, kako določajo ali bodo državo uvrstili na zeleni seznam ali na rdeči seznam držav. Od tega je odvisno, ali je po vrnitvi iz posamezne države v Slovenijo, potrebno oditi v 14-dnevno karanteno.Preberite tudi:V zadnjih dneh je vse več govora o Hrvaški in tem, ali jo bo Slovenija uvrstila na rdeči seznam. Hrvati bi presegli postavljeno mejo 10 okuženih na 100.000 prebivalcev v 14 dneh, če bi seštevek okuženih v zadnjih 14 dneh znašal 420. »Na Hrvaškem danes 67 novih okužb. Skupaj aktivno bolnih 435 ljudi, kar je več kot 10 na 100.000, meja, s katero je NIJZ do sedaj razlikoval med zelenimi in rdečimi državami,« je na Twitterju opozoril slovenski zdravnikin dodal, da se bolj kot samo število obolelih zdi zaskrbljujoč trend v zadnjih dneh.Preberite tudi:Minister za zdravjeje sporočil, da ima Hrvaška skupaj z današnjimi 67 novimi okužbami v povprečju 106 primerov na milijon prebivalcev. Razkril je, da je skupno število obolelih 2.691 in da so v povprečju stari 49.35 let ter da je med njimi 47,5 odstotka žensk. Potrdil je, da je aktivno bolnih 435 ljudi.Beroš je pojasnil tudi, zakaj prihaja do različnih številk o novih primerih med nacionalno civilno zaščito in lokalnimi civilnimi zaščitami: »Tako nacionalna kot lokalne civilne zaščite imajo 24-urni interval. Za nacionalno civilno zaščito je to od 12.45 ure enega dne do 12.45 naslednjega dne. Lokalne civilne zaščite to delajo prej in zato podatki niso enaki.«Na Hrvaškem je trenutno okoli 350 tisoč tujih gostov, je danes sporočil hrvaški notranji minister in podpredsednik vlade, ki je tudi predsednik civilne zaščite. Svetoval je, da ljudje preložijo nenujna potovanja v tujino, kar se ne nanaša le na BiH, ampak tudi na druge sosednje države.