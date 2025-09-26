Hrvaška bi gradila svojo nuklearko, a oči ima še vedno na JEK 2

Hrvaška vlada ne skriva svojih ambicij na področju jedrske energije. Minister za gospodarstvo Ante Šušnjar je v četrtek v oddaji Otvoreno na HRT potrdil, da država ne ostaja le pri razmišljanju, temveč že izvaja konkretne aktivnosti za uresničitev projekta lastne jedrske elektrarne.

Šušnjar je poudaril, da je Hrvaška na začetku leta ustanovila delovno skupino, ki pripravlja spremembe zakona o jedrski energiji. »Če želimo biti energetsko neodvisni, moramo iti v to smer. To ni ideologija, to je strategija,« je dejal in dodal, da gre za globalni trend, brez katerega ni prave energetske suverenosti.

Brez uradne ponudbe za Jek 2?

Hrvaška se hkrati zanima tudi za gradnjo drugega bloka Nuklearne elektrarne Krško (Jek 2). Čeprav so mediji poročali, da je Slovenija Hrvaški poslala ponudbo za četrtinski lastniški delež – brez upravljavskih pravic –, minister trdi nasprotno: »Kot vlada nismo prejeli nobenega dokumenta. Uradne ponudbe ni.«

Po neuradnih informacijah bi imela Slovenija v Jeku 2 51 odstotkov, Gen energija preostanek, Hrvaški pa naj bi pripadlo 25 odstotkov brez upravljavskega vpliva. Toda Šušnjar vztraja: Hrvaško zanimajo le pogoji, kot jih ima zdaj – 50:50, kot že več kot štiri desetletja velja za obstoječo nuklearko v Krškem.

Hrvaška je večkrat javno izrazila željo, da bi sodelovala tudi v prihodnjem jedrskem projektu. Slovenija pa je načeloma naklonjena, da bi se pri gradnji Jeka 2 vključile tudi druge države ali zasebni investitorji.

Za zdaj ni znano, ali bo Hrvaška šla v svojo smer z lastno jedrsko elektrarno ali se bo zgodba uspešnega sodelovanja v Krškem nadaljevala tudi z novim blokom.