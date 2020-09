Hrvaška atrakcija 90 dni po odprtju že razpada? (VIDEO)

Na začetku julija so na Hrvaškem z velikim pompom odprli novo atrakcijo Skywalk Biokovo. Steklena razgledna ploščad, ki ima obliko podkve, se nahaja na robu pečine naravnega parka Biokovo. Če je že sama misel na to, da bi se sprehodili po ploščadi na 1.288 metrih nad prepadom, srhljiva, boste zdaj premislili še enkrat, ali bi res stopili nanjo.Na facebook strani Dnevna doza makarskog nereda so objavili posnetek, ki na Biokovo gotovo ne bo privabil turistov, temveč jih bo prej odvrnil od obiska te atrakcije. 90 dni po odprtju atrakcije, za katero so odšteli 31 milijonov kun, so s takšno lahkoto odvili vijake.