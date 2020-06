Hotelske sobe za tretjino cenejše

Odvisno od povpraševanja

Vstopnina za Plitvička jezera je nekoliko znižana. FOTO: Cropix

Ceneje do Krka

20

evrov na noč oglašujejo najem stanovanja v Dubrovniku.

Od 15. junija ni treba več plačevati mostnine na otok Krk. FOTO: Cropix

Vsi tisti, ki nameravate letos dopust preživeti pri naših južnih sosedih, se zapisov nekaterih hrvaških medijev o občutno nižjih cenah dopustovanja na tamkajšnji obali nekaj tednov pred začetkom sezone ne veselite prehitro. Morda boste res prihranili pri nastanitvi ali prevozu do turističnih krajev, a po drugi strani je že mogoče slišati napovedi, da bodo cene v restavracijah in barih, predvsem za alkohol, lahko še višje.Vse bo odvisno od ekonomskega izračuna, torej števila gostov oziroma ponudbe in povpraševanja. »Za zdaj cene niso ali so le minimalno znižane, ker so zaradi epidemioloških ukrepov zmanjšane kapacitete, so pa višji stroški,« nam pove direktorica Turistične skupnosti mesta Pulj. Dodaja, da se bo šele s poletnim odprtjem trga videlo, kakšno bo zanimanje turistov za obisk tega konca Hrvaške, in da se bo na podlagi tega oblikovala ponudba. Direktor TIC Dubrovnikpravi, da bodo cene na Jadranu verjetno nekoliko nižje. Za zdaj jim še nihče od ponudnikov namestitev ni natančno sporočil, da bodo pocenili ponudbo, so pa od nekaj apartmajev že dobili obvestilo, da letos svojih vrat ne bodo odprli. »Cene vhotelih bodo nižje za od 10 do 30 odstotkov, odvisno od vrste sobe in storitev. Kar se tiče prevoza do letališča, pa še nimamo informacij,« sklene Bagarić. Direktorica Hrvaške turistične skupnosti v Ljubljanidodaja, da je trenutno pomembno poudariti, da se hrvaški ponudniki pripravljajo, kolikor se da, da bi gostom zagotovili zdravstveno varnost. »Vse hrvaške turistične skupnosti in kompleksi so pripravljeni, da bi funkcionirali povsem običajno,« pojasni Bradetićeva in še: »Zasebni subjekti za svoje storitve samostojno oblikujejo cene na trgu po že znanem načelu povpraševanja in ponudbe.«Da se cene nižajo, so sicer pred dnevi na veliko poročali na hrvaškem spletnem portalu 24sata. Med drugim so poudarili, da lahko v središču Dubrovnika najamete »čudovito stanovanje« za 20 evrov na noč, v Opatiji pa vile z bazenom oddajajo celo po 40 evrov. Povsem nepredstavljivo je stanje na Hvaru, kjer je bilo treba še lani za dvojajčno omleto odšteti 24 evrov, letos pa lahko tam dobite apartma za smešnih 18 evrov.Pomembne prihranke, kot že omenjeno, pa si turisti lahko obetajo pri prevozu do glavnih turističnih točk. Od 15. junija ni treba več plačati mostnine na otok Krk, srbski letalski prevoznik Air Serbia pa je že oglaševal povratne letalske vozovnice iz Ljubljane do Dubrovnika za 58 evrov. Do sredine julija je cenejša vstopnica v Nacionalni park Plitvička jezera, cenejši je prevoz iz Splita do letališča, stane manj kot 25 evrov oziroma skoraj trikrat manj kot pred izbruhom novega koronavirusa. Po pisanju omenjenega portala so cene znižale tudi pekarne oziroma so ostale pri tistih, ki veljajo zunaj sezone: lani je bilo treba za kos pice na Hvaru odšteti 5 evrov, zdaj stane polovico manj. Ali bodo zdržale tudi na vrhuncu sezone, pa je seveda drugo vprašanje.