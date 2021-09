Hotel za čebele prava uspešnica

Izobražujeta in pomagata

Letošnja medena letina je občutno slabša.

25 strank jima trenutno zaupa.

Izkušeni vedo, da je čebelarstvo zahteven posel, a kljub temu je nadobudnežev, ki bi se radi podučili o življenju marljivih brenčečih delavk in se, ne nazadnje, podpisali pod svoj med, veliko. Mnogi pri tem naletijo na prostorsko in tudi časovno oviro, pri čemer pa vskočita zakoncainiz hrvaške Garešnice pri Bjelovaru.Zamisel se jima je porodila pred nekaj leti, ko sta na tradicionalnem sejmu domačih pridelkov ponujala svoj med, pri tem pa naletela na dvome številnih strank, češ, ali je izdelek zares njun ali ga zgolj preprodajata. Užaljena sta spoznala, da je laična javnost zelo slabo podučena o čebelarstvu, zato sta se domislila odličnega projekta, ki zadnja tri leta žanje sadove, njune stranke pa so izjemno zadovoljne.Pa tudi onadva sta navdušena nad odzivom in uspehom, za kar pa je zaslužen povsem preprost recept. Vsem tistim, ki si želijo svoj čebelnjak, pa zanj nimajo prostora ali ne utegnejo zanj skrbeti, zakonca ponujata triletno pogodbo, ki stranki zagotavlja lasten panj, nad katerim pa potem bdita Tatjana in Domagoj. Poskrbita tudi za izobraževalno plat, saj organizirata delavnice in sta najemnikom vseskozi na voljo za pomoč ter poduk. T. i. hotel za čebele je čedalje bolj priljubljen, saj imata trenutno kar 25 strank (načrtujeta kapacitete še za 15), vsaka pa se lahko veseli več kilogramov svojega medu na leto; po pogodbi polovica pridelka pripada stranki, polovica pa zakoncema.V dobrih časih vsak panj prinese tudi 30 kilogramov, pojasnjujeta Tatjana in Domagoj, ponosna na vedoželjne stranke iz okolice, drugih hrvaških krajev in tudi iz tujine, zaupa jima, denimo, celo pilot iz Dubaja. Spomnimo, spomladanska zmrzal je velik udarec prizadejala tudi čebelam, zato je medena letina občutno slabša; a tudi takšne izkušnje so del učnega procesa, med katerim mnogi spoznajo dragoceno vlogo čebel na planetu. Stranke za triletno pogodbo odštejejo okoli 330 evrov, po izteku pa lahko panj odnesejo drugam.