Hojs na Brdu gostil ministre za notranje zadeve

Udeleženci današnje ministrske konference za področje notranjih zadev (EU in zahodni Balkan) so se strinjali, da sta v boju proti organiziranemu kriminalu in terorizmu ter pri upravljanju migracij nujna boljša izmenjava informacij, pa tudi boljše sodelovanje na terenu, je po zasedanju na Brdu pri Kranju povedal slovenski notranji minister Aleš Hojs.

V razpravi so ugotovili tudi, da je sodelovanje med evropskimi agencijami in državami zahodnega Balkana »dvosmerna cesta«. Ne gre torej samo za to, da agencije nudijo pomoč, ampak tudi da države ustrezno uporabljajo orodja, ki so jim na voljo, in delijo informacije z EU, je Hojs povedal na novinarski konferenci. Na zasedanju je izpostavil, da je za vse to potrebno tudi ustrezno financiranje. Zato mora biti dobršen del investicij v znesku 30 milijard evrov, ki jih namerava EU investirati v regijo, namenjen področju notranjih zadev.

Izzivi EU

Tudi evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson, ki je sodelovala na zasedanju, je na novinarski konferenci izpostavila pomen sodelovanja pri upravljanju migracij, pa tudi v boju proti organiziranemu kriminalu. »Evropska komisija je pripravljena s financiranjem in strokovnim znanjem še tesneje sodelovati, ker se lahko s temi izzivi soočamo zgolj skupaj. Države zahodnega Balkana niso samo del Evrope, ampak imajo tudi prihodnost v EU. Zato je pomembno, da vlagamo v naše tesno sodelovanje.«

Zasedanja so se poleg komisarke udeležili notranji ministri oziroma državni sekretarji držav zahodnega Balkana ter Francije in Češke, ki sta del prihodnjega tria predsedujočih držav Svetu EU. Prišli so tudi predstavniki agencij EU.

V petek se bodo na Brdu pri Kranju sestali še pravosodni ministri. Ministrska konferenca o odnosih med EU in zahodnim Balkanom za področje notranjih zadev in pravosodja je srečanje, ki se organizira enkrat letno in je namenjeno krepitvi regionalnega sodelovanja, dobrososedskim odnosom in podpori približevanju držav zahodnega Balkana evropskim integracijam.