Hoja po vrvi poklon dediščini

70 metrov nad tlemi je uprizoril spektakel.

Strahu ni občutil, le srečo

...

Pogled na pariško nebo je bil konec tedna nekoliko drugačen. Popestril ga je francoski akrobat in vrvohodec, ki je uprizoril pravi spektakel za množice domačinov in tujih obiskovalcev.jih je navdušil z vratolomnim sprehodom od Eifflovega stolpa pa do narodnega gledališča Challiot na drugem bregu reke Sene: pot je namreč opravil po vrvi, napeti 70 metrov nad tlemi.Podvig je opravil v pol ure, brez vmesnega počitka bi bil še hitrejši: a sedenje in ležanje na vrvi sta le še dodatno podžgala radovedneže, ki so dogajanje nad seboj opazovali kot napet triler. A glavni junak, 27-letni vrvohodec, ki je Pariz prvič osvojil leta 2019, ko je na kar 150 metrih višine prehodil vrv med dvema nebotičnikoma, je bil videti povsem sproščen, po njej se je sprehajal samozavestno in umirjeno, iz metra v meter je bil njegov korak lahkotnejši. Premagal je kar 600 metrov poti, kar je tudi najdaljša hoja po vrvi, kar jih je kdo opravil v francoski prestolnici. Ob prihodu na cilj, ko je zagrmel bučen aplavz, je povedal, da strahu ni občutil, le izjemno srečo in navdušenje, da nastopa na tako veličastnem prizorišču, kot je območje okoli Eifflovega stolpa. »Seveda se ni preprosto osredotočiti na korak, ko te spremlja toliko ljudi, stresa in napetosti ne primanjkuje ... A občutki so kljub temu izjemni,« je povedal Nathan, nosilec številnih svetovnih rekordov, in pristavil, da je za podvig marljivo treniral štiri leta, za hojo po vrvi pa se je odločil zato, da bi premagal strah pred višino, ki ga je spremljal od otroštva.S podvigom, s katerim je povezal dve pariški znamenitosti, se je hotel pokloniti tudi francoskemu dnevu kulturne dediščine, ki je po njegovi zaslugi, tako pravijo mnogi, dobila novo dimenzijo in čar.