Hladen tuš za ljudi: kazalo je, kot da so zadeli milijone, a jih niso

Norveško državno podjetje za igre na srečo Norsk Tipping je sporočilo, da je več tisoč ljudi, ki so osvojili manjše nagrade v loteriji Eurojackpot, v petek prejelo obvestila o dobitku, v katerih so bili navedeni napačni, precej višji zneski.

Zaradi napake pri pretvorbi evrov in centov v norveške krone so bili nagradni zneski »znatno previsoki«, je sporočilo podjetje. Norsk Tipping namreč nagradne zneske za igro Eurojackpot prejme iz Nemčije v evrih in jih nato pretvori v norveške krone.

Ena od nesrečnih dobitnic je za norveško radiotelevizijo NRK povedala, da je prejela obvestilo, da je dobila 1,2 milijona kron, kar znaša približno 100.000 evrov, dejansko pa je njen dobitek znašal 110 kron oz. nekaj manj kot deset evrov.

Napako so odpravili v soboto do večera in posodobili zneske, napačnih previsokih izplačil pa niso opravili, je še sporočil Norsk Tipping.

Direktorica odstopila

Direktorica podjetja Tonje Sagstuen je v soboto priznala napako, odstopila s položaja in se opravičila vsem, ki so zmotno mislili, da so obogateli ali celo postali milijonarji. Povedala je, da je prejela več kritičnih sporočil od ljudi, ki so že kovali načrte za potovanja, prenovo svojih domov ali nakup stanovanja.