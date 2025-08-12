AVTOMOBILIZEM

Hitra menjava na vrhu: Renault na čelo postavlja Provosta

François Provost je v družbi že 20 let, doslej je bil pristojen za globalno nabavo
Fotografija: François Provost je skrbel tudi za program poslovnega prestrukturiranja. FOTO: Renault
François Provost je skrbel tudi za program poslovnega prestrukturiranja. FOTO: Renault

A. V.
12.08.2025 ob 07:40
A. V.
12.08.2025 ob 07:40

Potem ko je Renault pred nedavnim na hitro zapustil zelo uspešen direktor Luca de Meo, ko je prevzel vodenje francoske skupine Kering, ki ima v lasti luksuzne blagovne znamke, kot sta Gucci in Balenciaga, je moralo podjetje prav tako dokaj hitro najti zamenjavo zanj. Omenjalo se je več kandidatov, še največkrat nekdanjega Citroënovega šefa Maxima Picata, a se je obrnilo povsem drugače. Za izvršnega direktorja so izbrali 57-letnega Françoisa Provosta, ki je v podjetju že 20 let, doslej pa je bil pristojen za globalno nabavo, partnerstva in javne zadeve.

Med drugim je skrbel za program poslovnega prestrukturiranja. Upravni odbor mu je morda tudi zaradi tega dal prednost pred prvima možema znamk Dacia in Renault Denisom Le Votom in Fabriceom Cambolivom. Omenimo, da se v Renaultu spremembe še kar dogajajo. Podjetje je nedavno zapustil Gilles Vidal, zelo sposoben oblikovalec, ki se je vrnil v Stellantis. Zaslužen je bil za pripravo sodobne serije retro Renaultovih modelov, ki so prišli oziroma prihajajo na trg.

Renault avtomobilizem blagovna znamka direktor Obrati podjetje

