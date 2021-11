Hiša legendarnega beatla na dražbi

Ne le da je tam svoja najstniška leta preživel eden najslovitejših kitaristov vseh časov, tam je tudi naredil prve korake v glasbeni karieri, njegova skupina pa je v zgodnjem obdobju tam tudi vadila. Dom Georgea Harrisona je zdaj na prodaj na dražbi, pri avkcijski hiši Omega Auctions pa ocenjujejo, da bi za nepremičnino utegnili iztržiti do 230 tisočakov.

Staršem je kupil novo hišo

Na naslovu 25 Upton Green se je začela zgodba legendarne zasedbe. FOTO: Reuters

Harrisonovi so se iz predela Wavetree v Liverpoolu v udobnejše domovanje v četrti Speke preselili leta 1949. George jih je takrat štel komaj šest, bil je najmlajši izmed štirih otrok. Obiskoval je isto osnovno šolo kot, Dovedale Primary School, skupaj spa so ustanovili zasedbo The Quarrymen, ki so jo leta 1960 preimenovali v The Beatles. Harrisonovi so se leta 1962 preselili iz enonadstropne hiše s tremi spalnicami, Georgeeva kariera pa je brzela proti svetovni slavi; kitarist je staršem pozneje, ko je že bogato služil, kupil novo hišo v elitnejšem Appletonu v grofiji Cheshire.

Poznejši lastniki so hišo sicer prenovili, a iz časa, ko je v njej živel in ustvarjal Harrison, spominjajo prvotna vrata, kad in umivalnik. Nepremičnina na naslovu 25 Upton Green, kjer se je začela glasbena pot ene najuspešnejših zasedb vseh časov, bi lahko postala muzej, morebitne kupce spodbujajo pri Omega Auctions, kjer upajo, da bo končni znesek vendarle višji od predvidenega. Zanimanje za nepremičnino bo morda večje tudi zaradi novega dokumentarnega filma, ki nastaja pod taktirko Petra Jacksona, ustvarjalca Gospodarja prstanov. Zdajšnja lastnika sta oboževalca skupine The Beatles, hišo sta kupila pred sedmimi leti za 180 tisočakov. George Harrison je umrl za rakom leta 2001, star je bil 58 let.