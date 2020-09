Havajski kraljici pretile vislice

Sama bi raje izbrala smrt kot podpisala ta dokument.

Odpovedala se je prestolu

Na poti v hišni zapor FOTO: James J. Williams/wikipedia

Na Havajih te dni praznujejo obletnico rojstva njihove zadnje in edine kraljice.se je rodila leta 1838, prestol pa je zasedla konec januarja 1891. Njena vladavina je bila sicer zelo kratka, končala se je dve leti pozneje z državnim udarom, otočje pa je za nekaj let postalo republika, nato so ga priključili k Združenim državam Amerike kot zvezno državo. Državni udar so vodili ameriški marinci, saj so želeli zaščititi ameriške interese na območju, za kar pa je bilo treba najprej onesposobiti oziroma ukiniti monarhijo. Po državnem udaru so Lili'uokalani, ki si je med vladavino prizadevala za spremembo ustave, ki bi kraljevi družini podelila večjo moč, zaprli, v hišnem zaporu pa je med drugim napisala avtobiografijo z naslovom Zgodba Havajev skozi oči havajske kraljice. V njej je Lili'uokalani, ki je prestol zasedla po smrti brata in predhodnika, opisala svoje otroštvo, kako je postala vladarica in tudi državni udar.Lili'uokalani je v hišnem zaporu storila tudi nekaj neverjetno plemenitega. V zameno za osvoboditev svojih podpornikov, šestim je grozila smrtna kazen z obešanjem, se je odpovedala prestolu. Pozneje je o tej odločitvi zapisala: »Sama bi raje izbrala smrt kot podpisala ta dokument, a rečeno mi je bilo, da bo moj podpis rešil ljudi, ki so bili aretirani zgolj zaradi tega, ker so mi do zadnjega ostali zvesti. Pomislite, v kakšnem položaju sem se znašla – bolna in osamljena ženska v zaporu, ne vedoč, kdo so moji prijatelji, komu lahko zaupam, ali me bodo izdali, mi zarili nož v hrbet, brez pravnega zastopnika ali vsaj koga, ki bi mi svetoval. Vedela sem le, da bo prelita kri, če dokumenta ne podpišem.« Lili'uokalani so obsodili zaradi nedovoljene posesti orožja, kazen se je glasila pet let zapora, delo v družbeno korist in 5000 ameriških dolarjev denarne kazni. Eno leto pozneje so jo sicer pomilostili, Lili'uokalani pa je nemudoma zapustila državo in se preselila v Massachusetts. Kljub temu se je večkrat vrnila v domovino, kjer je leta 1917 tudi umrla.