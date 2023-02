Havaji so se poslavili od zadnje princese (FOTO)

Prejšnji mesec se je poslovila zadnja havajska princesa Abigail Kinoiki Kekaulike Kawananakoa, katere naziv je bil sicer simbolen, a je kljub temu veljala za ikono edine ameriške monarhije.

Umrla je v svojem domu v Nuuanuju pri Honoluluju v 97. letu starosti, ob njej je bila njena žena, 70-letna Veronica Gail Kawananakoa. Princesina krsta je od minule nedelje na ogled javnosti, ki se od nje poslavlja v skladu s havajsko tradicijo, plesom, petjem in drugimi običaji, častna straža pa jo je, kot veleva protokol, postavila v osrednjo dvorano kraljeve palače, ki je sicer že vrsto let muzej.

Nesrečna v ljubezni

Svoje življenje je posvetila dobrodelnosti, ohranjanju kraljeve dediščine in konjem. FOTO: Wikipedia

Abigail je bila potomka nekdanjih vladarjev Havajev; kot smo že poročali, je bila edini otrok Lydie Liliuokalani, ki je ime dobila po sorodnici in edini havajski kraljici, ter prvega od njenih štirih mož, irskega poslovneža Williama Ellerbrocka. Lydio je vse življenje spremljala nesreča v ljubezni, podobno pa je doletelo tudi Abigail, ki se je pri 26 letih zaljubila v postavnega igralca pola, a sta zaroko kmalu razdrla. Vrsto desetletij je bila sama, dokler ni spoznala Veronice, s katero je skočila v zakon 2017. Otrok ni imela.

Havajska monarhija je po dolgi vladavini otočju razpadla pred več kot stoletjem, 1893.; dve leti pozneje so kraljevi znova poskusili vzpostaviti oblast, a poskusi kraljice Liliuokalani so se končali z njeno aretacijo in obsodbo. Vladarica je bila nato kar osem mesecev ujetnica v svoji lastni palači.

Abigail je bila vnukinja premožnega pridelovalca sladkornega trsa. FOTO: Kraljeva Muzejska Zbirka

Abigail je bila potomka irskega poslovneža Jamesa Campbella, premožnega veleposestnika in lastnika plantaže sladkornega trsa, po njem je podedovala več kot 200 milijonov dolarjev družinskega bogastva, ki pa ga je vedno delila s svojim narodom. Podpirala je izobrazbo in številne druge dobrodelne projekte, kraljevo palačo in številne dragocenosti pa je rada postavljala na ogled in jih nazadnje uredila v zgledno muzejsko zbirko. Bila je tudi velika ljubiteljica in rejka konjev.

Po skromni slovesnosti, ki so se je udeležili le najbližji, je kot zadnja potomka kraljevih legla k poslednjemu počitku v razkošen družinski mavzolej.