Hamas izpustil talki, gre za mamo in hči

Hamas je izpustil dva ameriška talca. Talca so izpustili iz humanitarnih razlogov, je dejal tiskovni predstavnik Hamasovega oboroženega krila Abu Obaid.

Mama in hčerka

Kot poroča Reuters, gre za mamo in hči. Kot poročajo ameriški mediji, sta to Judith Raanan (59) in Natalie Raanan.

Tiskovni predstavnik Hamasovega oboroženega krila je še dejal, da so bili izpuščeni kot odgovor na katarsko posredovanje. Identitete talcev sicer niso objavili. Izrael izpustitve še ni komentiral. Po poročanju Reutersa, ki se sklicuje na neimenovane vire, sta talca trenutno pri Mednarodnem rdečem križu.

Hamas je ob tem sporočil, da ima 200 talcev, dodatnih 50 pa jih zadržujejo druge oborožene skupine v enklavi. V Hamasovi izjavi je še navedeno, da je bilo v izraelskih zračnih napadih ubitih več kot 20 talcev.