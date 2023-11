Hamas iz Libanona izvedel raketni napad na Izrael

Palestinsko gibanje Hamas je danes iz Libanona proti severnemu Izraelu izstrelilo 16 raket, je sporočilo oboroženo krilo gibanja, brigade Ezedin al Kasam in dodalo, da so bili napadi odgovor na izraelsko ofenzivo na območju Gaze. Izraelska vojska je medtem sporočila, da je nad severni Izrael iz Libanona priletelo okoli 30 izstrelkov.

Po navedbah Hamasa so bile rakete usmerjene na območja južno od izraelskega obalnega mesta Haifa na severozahodu države. Šlo naj bi za mesti Naharia in Haifa. Kot je skupina pojasnila v izjavi, je rakete izstrelila v odziv na »poboje in agresijo« Izraela proti Palestincem na območju Gaze.

Izraelska vojska je medtem sporočila, da je iz Libanona danes nad severni Izrael poletelo okoli 30 izstrelkov. V odziv je vojska obstreljevala lokacije, iz katerih so bili ti izstreljeni, poročajo tuje tiskovne agencije.

Od začetka najnovejšega oboroženega konflikta med Izraelom in Hamasom redno prihaja tudi do obstreljevanja na meji med Libanonom in Izraelom. Na libanonski strani je bilo doslej ubitih najmanj 66 ljudi - večinoma borcev tamkajšnjega proiranskega šiitskega gibanja Hezbolah, s katerim si je izraelska vojska večkrat izmenjevala ogenj, pa tudi civilistov. Izrael medtem poroča o devetih smrtnih žrtvah.

Palestinski najstnik v vzhodnem Jeruzalemu ubil izraelsko policistko

Palestinski najstnik je danes na policijski postaji v vzhodnem Jeruzalemu z nožem ubil 20-letno policistko, je sporočila izraelska policija in dodala, da je napadalec lažje ranil tudi njenega 20-letnega kolega. Policija je 16-letnega napadalca ustrelila in ubila, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Z nožem oborožen terorist je prišel na policijsko postajo Šalem in zabodel policistko (...), sile obmejne policije so terorista nevtralizirale s streljanjem," je sporočila policija. Policistko so v kritičnem stanju prepeljali v bolnišnico, kjer je kasneje umrla. V napadu je bil lažje ranjen tudi njen 20-letni kolega. Po navedbah nemška tiskovne agencije dpa sta bila oba pripadnika izraelskih obmejnih varnostnih sil.

Policija je napadalca, ki ga je identificirala kot najstnika iz soseske Isavija v vzhodnem Jeruzalemu, ustrelila. Poleg tega je blizu kraja napada aretirala "še enega osumljenca". Incident se je sicer zgodil pri Herodovih vratih, enih od sedmih odprtih vrat starega Jeruzalema.

Fajon in alžirski kolega Attaf za mir na Bližnjem vzhodu

Slovenija in Alžirija si prizadevata za mir na Bližnjem vzhodu, je danes ob obisku alžirskega zunanjega ministra Ahmeda Attafa dejala zunanja ministrica Tanja Fajon. Poudarila je, da se Slovenija zavzema za čimprejšnje humanitarno premirje, Attaf pa je zaostrovanje razmer v Gazi označil kot konkreten primer neukrepanja Varnostnega sveta ZN.

»Državi si delita zavzemanje za mir na Bližnjem vzhodu. Zaščita civilistov, krepitev humanitarne pomoči v Gazi in preprečitev, da se konflikt ne razširi, je za nas izjemnega pomena. To so prizadevanja Slovenije v mednarodni skupnosti,« je na skupni novinarski konferenci dejala Fajon. Poudarila je, da se Slovenija zavzema tudi za čimprejšnje humanitarno premirje, ki bi nato vodilo do prekinitve ognja.

»Dejstvo je, da smo zadnjih 15 let ali več zanemarjali bližnjevzhodni mirovni proces, zdaj pa imamo ponovno priložnost, da z oživitvijo tega procesa naredimo konkretne korake k oblikovanju rešitve dveh držav,« je še dodala.

Tudi alžirski zunanji minister je opozoril na zaostrovanje razmer v Gazi in krizo na Bližnjem vzhodu označil za konkreten primer neukrepanja Varnostnega sveta ZN, ki po njegovem mnenju trenutno ne izpolnjuje pričakovanj članic po ohranjanju in vzdrževanju miru v mednarodni skupnosti. »Stališče Slovenije o Bližnjem vzhodu je zelo cenjeno,« je dodal.