Grški otoki: cene so primerljive s slovenskimi ali celo ugodnejše

Do slovite cerkvice je treba prehoditi okoli 250 stopnic. FOTO: Tomica Šuljić

Čeprav naval na številne evropske turistične destinacije ni enak kot pred koronaepidemijo, so nekateri kraji še vedno turistični magnet. To velja tudi za grški otok Skopelos, ki je bil prizorišče snemanja slovite filmske uspešnice Mamma Mia!, v kateri so hollywoodski zvezdniki zinna čelu plesali ter reševali ljubezenske zaplete na glasbo švedske zimzelene skupineTako turistične ladjice z daljnih in bližnjih otokov – predvsem sosednjega Skiatosa, kjer je najbližje letališče – tudi letos dovažajo potnike z vsega sveta, ki se navdušujejo nad plažami, na katerih so snemali prizore, ter nad cerkvico na vrhu visoke čeri, do katere se morajo turisti povzpeti po dobrih 250 stopnicah.Sicer je najbližja pot do tega otoka letos za Slovenke in Slovence z beneškega ali dunajskega letališča, od koder se v dveh urah preselijo na obale Egejskega morja. Domačini sicer tarnajo, da obiskovalcev ni toliko kot pred epidemijo, kljub temu pa so nekatere restavracije in turistične zmogljivosti že junija polno zasedene.Ob prijaznih domačinih ter cenah, primerljivih s slovenskimi (ali ponekod celo ugodnejših), pa so na nekaterih otokih tudi kanček uplahnile bučne zabave za mlade, tako da so marsikje zadovoljni predvsem z družinskimi turisti – in seveda takimi, ki pod vročim grškim soncem podoživljajo prizore iz hollywoodske limonade.