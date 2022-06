Grozote vojne: v Mariupolu morajo prebivalci jesti golobe

Iz Mariupola prihajajo grozljive informacije o tem, v kakšnih razmerah morajo živeti njegovi prebivalci. »Prebivalci so prisiljeni loviti golobe, da bi se prehranili,« je dejal izgnani župan Vadim Bojčenko.

Preberite še:

Kot poroča CNN, prebivalci uporabljajo improvizirane pasti za lovljenje golobov, ruske sile pa se posmehujejo ljudem, ki so pred vojno živeli normalno, ne da bi vedeli, kaj je lakota ali pomanjkanje pitne vode. »Te strašne stvari se dogajajo v 21. stoletju, v srcu Evrope, pred vsem svetom,« pravi Bojčenko.

Oleksandr Lazarenko, vodja Centra za primarno zdravstveno varstvo v Mariupolu, pa je opozoril na nevarnosti, ki spremljajo uživanje golobjega mesa. »Golobi lahko prenašajo številne virusne, bakterijske in glivične bolezni. Okuženo meso lahko povzroči histoplazmozo, encefalitis, in druge nevarne bolezni. Takšne bolezni so še posebej nevarne za otroke in starejše in pomanjkanje zdravstvene oskrbe lahko privede celo do smrti.«