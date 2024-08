Grožnje naših sosedov: migrante, ki bodo vstopili v državo, bodo poslali v Bruselj

Madžarska bi lahko migrante, ki bodo vstopili v državo, poslala v Bruselj, je v četrtek napovedal vodja kabineta madžarskega premierja Gergely Gulyas. Za ta korak bi se Budimpešta lahko odločila, če ji z Evropsko komisijo ne bo uspelo skleniti dogovora glede junijske odločitve Sodišča EU o 200-milijonski kazni zaradi azilne politike.

»Po azilnem postopku bomo vsem migrantom na madžarski meji ponudili možnost, da jih brezplačno prepeljemo v Bruselj,« je na tedenski novinarski konferenci vlade dejal Gulyas. »Če Bruselj želi migrante, naj jih ima,« je dejal in po poročanju spletnega portala Politico dodal, da se lahko nato prosilci za azil tam o svoji oskrbi pogajajo z Evropsko komisijo.

Več kot 200 milijonov kazni

Grožnja je povezana z junijsko odločitvijo Sodišča EU, ki je Madžarski naložilo kazen več kot 200 milijonov evrov in še po milijon evrov za vsak dan zamude zaradi neizvršitve sodbe sodišča iz leta 2020 na področju azilne politike.

Evropska komisija se je na sodišče obrnila, ker je ocenila, da Madžarska ne izpolnjuje sodbe iz leta 2020, ko je Sodišče EU ugotovilo, da Madžarska ni spoštovala pravil prava unije, med drugim na področju postopkov v zvezi s priznanjem mednarodne zaščite in vračanjem državljanov tretjih držav.

Šlo je zlasti za omejevanje dostopa do postopka mednarodne zaščite, nezakonito pridržanje prosilcev za azil na tranzitnih območjih in kršitev njihove pravice, da ostanejo na Madžarskem do sprejetja dokončne odločbe.

Razmere označil za neznosne

Gulyas je razmere, ki je ustvarila junijska odločitev sodišča, v četrtek označil za »nesprejemljive, neznosne in nepoštene«. Budimpešta upa, da bodo situacijo razrešili v pogovorih z Evropsko komisijo, o napotitvi prosilcev za azil v Bruselj pa bodo razmislili, če jim ne bo uspelo doseči razumnega dogovora, je dejal.

Madžarska sicer po njegovih besedah razmišlja tudi o vložitvi tožbe, s katero bi od Evropske komisije pridobila nekaj sredstev za poplačilo kazni. Od Bruslja bi namreč zahtevala, naj prispeva k stroškom za zaščito njenih meja pred nezakonitimi prehodi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.