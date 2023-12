Grožnja hujša od Černobila: v najnevarnejši jedrski elektrarni v Evropi uhaja radioaktivna tekočina (VIDEO)

Širi se zaskrbljenost zaradi jedrskih odpadkov v silosu jedrske elektrarne Sellafield v Veliki Britaniji. Radioaktivni odpadki še naprej uhajajo iz razpok v betonskem silosu, pa tudi iz rezervoarja, v katerem je radioaktivno blato.

Gre za težavo, ki bi lahko povzročila diplomatski spopad med Anglijo, Norveško in Irsko, ki menijo, da tovarna Sellafield ni sposobna rešiti nastale situacije. Norveške oblasti so še posebej zaskrbljene, ker bi radioaktivni oblak iz Sellafielda v primeru katastrofe v pičlih 12 urah zajel celotno državo, pa tudi dele Švedske, Finske, Litve in Latvije.

Morebitna razlitja jedrskih odpadkov bi povzročila večjo katastrofo, kot je bila tista v Černobilu leta 1986.

Čeprav v Sellafieldu dela 11.000 ljudi, ki skladiščijo in predelujejo jedrske odpadke iz orožarskega programa in proizvodnje jedrske energije, v Sellafieldu vse težje zmorejo opraviti vse, kar je nujno potrebno za varen delovni proces.

Upravljavci jedrske elektrarne zanikajo katastrofalna poročila

Morebitna razlitja jedrskih odpadkov bi povzročila večjo katastrofo, kot je bila tista v Černobilu leta 1986, glede na to, da je nakopičenih odpadkov mnogokrat več kot jih je bilo kadarkoli shranjenih v ukrajinski nuklearki, navaja Guardian.

Zaskrbljenost je tako velika, da so se vključili tudi strokovnjaki za odlaganje jedrskih odpadkov iz ZDA, ki menijo, da je celoten objekt zaradi poškodovane infrastrukture nestabilen. Upravljavci jedrske elektrarne sicer zanikajo katastrofalna poročila, v obrambo pa navajajo podatke, da so od leta 2019, ko je prišlo do prvega uhajanja odpadkov, le-te bistveno zmanjšali in uhajanja nadzorovali.