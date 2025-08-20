Grožnja, ki se počasi širi: Evropa ruši rekorde, ki si jih nihče ne želi

V Evropi so letos potrdili rekordno število primerov bolezni, ki jih prenašajo komarji, kot sta čikungunja in virus Zahodnega Nila, kar je zaradi podnebnih sprememb postalo »nova normalnost«, je sporočila Evropska zdravstvena agencija.

Evropa je letos doslej potrdila 27 primerov čikungunje, kar je nov rekord za regijo. Od 1. januarja do 13. avgusta je osem evropskih držav potrdilo 335 primerov lokalnega prenosa virusa Zahodnega Nila in 19 smrtnih žrtev. Italija je z 274 primeri najbolj prizadeta država.

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) pa navaja, da to spodbujajo podnebni in ekološki dejavniki, kot so naraščajoče temperature, daljša poletja, milejše zime in spremembe v količini padavin – težave, ki skupaj ustvarjajo ugodne pogoje za razmnoževanje in prenos virusov komarjev.

Direktorica agencije Pamela Rendi-Wagner je dejala, da Evropa vstopa v novo fazo, kjer »daljši, bolj razširjen in intenzivnejši prenos bolezni, ki jih prenašajo komarji, postaja nova normalnost«.

ECDC je prebivalcem prizadetih območij svetoval, naj se pred piki komarjev zaščitijo z uporabo repelentov, nošenjem dolgih rokavov in hlač ter uporabo mrež proti komarjem.