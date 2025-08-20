PREŠAJO KOMARJI

Grožnja, ki se počasi širi: Evropa ruši rekorde, ki si jih nihče ne želi

Podnebne spremembe so v Evropo prinesle rekordno število bolezni, ki jih prenašajo komarji.
Evropa doživlja daljše in intenzivnejše sezone bolezni, ki jih prenašajo komarji, vključno z okužbo z virusom zahodnega Nila in boleznijo, ki jo povzroča virus čikungunja, opozarja Evropski center za preprečevanje in nadzor bolezni (ECDC).
Evropa doživlja daljše in intenzivnejše sezone bolezni, ki jih prenašajo komarji, vključno z okužbo z virusom zahodnega Nila in boleznijo, ki jo povzroča virus čikungunja, opozarja Evropski center za preprečevanje in nadzor bolezni (ECDC).  FOTO: Delo Ai

M. U.
20.08.2025 ob 20:12
M. U.
20.08.2025 ob 20:12

V Evropi so letos potrdili rekordno število primerov bolezni, ki jih prenašajo komarji, kot sta čikungunja in virus Zahodnega Nila, kar je zaradi podnebnih sprememb postalo »nova normalnost«, je sporočila Evropska zdravstvena agencija.

Evropa je letos doslej potrdila 27 primerov čikungunje, kar je nov rekord za regijo. Od 1. januarja do 13. avgusta je osem evropskih držav potrdilo 335 primerov lokalnega prenosa virusa Zahodnega Nila in 19 smrtnih žrtev. Italija je z 274 primeri najbolj prizadeta država.

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) pa navaja, da to spodbujajo podnebni in ekološki dejavniki, kot so naraščajoče temperature, daljša poletja, milejše zime in spremembe v količini padavin – težave, ki skupaj ustvarjajo ugodne pogoje za razmnoževanje in prenos virusov komarjev.

Komar, ki lahko prenaša virus čikungunje, Aedes albopictus, se je po podatkih ECDC ustalil v 16 evropskih državah in 369 regijah, kar je več kot le 114 regij pred desetletjem. FOTO: Oleh Strus Getty Images
Komar, ki lahko prenaša virus čikungunje, Aedes albopictus, se je po podatkih ECDC ustalil v 16 evropskih državah in 369 regijah, kar je več kot le 114 regij pred desetletjem. FOTO: Oleh Strus Getty Images

Direktorica agencije Pamela Rendi-Wagner je dejala, da Evropa vstopa v novo fazo, kjer »daljši, bolj razširjen in intenzivnejši prenos bolezni, ki jih prenašajo komarji, postaja nova normalnost«.

Komar, ki lahko prenaša virus čikungunje, Aedes albopictus, se je po podatkih ECDC ustalil v 16 evropskih državah in 369 regijah, kar je več kot le 114 regij pred desetletjem. ECDC je prebivalcem prizadetih območij svetoval, naj se pred piki komarjev zaščitijo z uporabo repelentov, nošenjem dolgih rokavov in hlač ter uporabo mrež proti komarjem.

