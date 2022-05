Pretresljivo svarilo znanstvenikov: že čez dobrih 20 let bomo ostali brez hrane

Svetu bo po nekaterih napovedih v 27 letih zmanjkalo hrane. Sociobiolog Edward Wilson je za britanski Daily Star pojasnil, da bi potrebovali dva planeta Zemlja, da bi zadovoljili trenutne potrebe: »Zmožnost Zemlje, da nahrani človeštvo, je omejena. Tudi če bi se vsi na planetu strinjali, da bodo postali vegetarijanci, svetovna kmetijska zemljišča ne bi mogla zadovoljiti potrebe. Svetovna populacija bo prevelika, da bi se lahko nahranila. Do takrat bo na planetu že skoraj 10 milijard ljudi in povpraševanje po hrani se bo povečalo za 70 odstotkov v primerjavi s tistim v letu 2017. Omejitev, koliko ljudi lahko nahrani Zemlja, je postavljena na 10 milijard, to je absolutni maksimum. Omejitve biosfere so fiksne, tukaj ni prostora za premike.«

Statistični podatki kažejo, da moramo v naslednjih 40 letih proizvesti več hrane, kot smo jo proizvedli v zadnjih 8000 letih. Wilson nadaljuje: »Malo verjetno je, da bi se vsi strinjali, da bodo prenehali jesti meso, zato je dejanska meja nižja. In vsak narod je drugačen, a kljub temu se vsak dan zaužije in zavrže veliko hrane. Če bi na primer vsi imeli prehrano povprečnega Američana, bi svet lahko nahranil le 2,5 milijarde ljudi.«

Wilsona so podprli tudi drugi znanstveniki. Profesor Julian Cribb, ki je napisal knjige o katastrofalni napovedi, je dejal: »To je svetovna prehranska kriza in mislim, da ni izhoda iz nje. Prihaja celo hitreje kot podnebne spremembe. Pomanjkanje vode, zemlje in energije v kombinaciji s povečanim povpraševanjem prebivalstva in gospodarsko rastjo bo okoli leta 2050 povzročilo svetovno pomanjkanje hrane. Na to bi lahko v prihodnjih letih vplivale tudi vojne po svetu.«

Nekateri menijo, da se mora proizvodnja hrane podvojiti, da bi lahko nahranili človeštvo, v prihodnjih letih pa se bo cena hrane verjetno še naprej hitro višala.