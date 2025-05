Grozljivo neurje v Istri: pod vodo so ceste, klestila tudi toča (FOTO in VIDEO)

Po tem, ko nas je vreme med prvomajskimi prazniki več kot razvajalo in so se mnogi odločili tudi za skok na morje, pa je narava zdaj pokazala zobe.

Neurja s točo, orkanskim vetrom in močnimi nalivi so zajela večji del Balkana, še posebej hudo pa je bilo v hrvaški Istri, natančneje v Medulinu. Gasilci so danes imeli polne roke dela s črpanjem vode iz stanovanjskih in drugih objektov, poplavilo je ceste in ulice, tako da so mnogi občani obtičali v avtomobilih in le nemočno opazovali, kako se cesta pod njihovimi kolesi spreminja v reko.

Padala je tudi toča, je za hrvaške medije dejala domačinka, ki je dodala, da je glavna ulica skozi Medulin povsem neprehodna. Gasilci so zato prebivalce prosili, naj ne uporabljajo vozil, če to ni nujno. O močnem neurju poročajo tudi iz Poreča, Novigrada in okolice.

O toči so poročali tudi iz Srbije, kjer so ledena zrna velikosti orehov močno poškodovala poljščine, sadno drevje in druge rastline, v Mladenovcu, ki ga je prav tako prizadelo hudo neurje, je orkanski veter medtem s stavb odnašal strehe, lomil veje, podrl je celo nekaj daljnovodov.

Najhuje je bilo v Medulinu. FOTO: Srecko Niketic/pixsell