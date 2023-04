Grozljivo: Dalajlama poljubil dečka na usta in ga prosil, naj mu »sesa jezik« (VIDEO)

Dalajlama Tenzin Gyatso, 85-letni tibetanski duhovni voditelj, se je opravičil javnosti, potem ko so se pojavile obtožbe o škandaloznem vedenju. Na dogodku, ki se je odvijal konec februarja v templju v Dharamshali v Indiji, je namreč poljubil dečka na usta in ga prosil, naj mu »sesa jezik«. Otrok je hitro iztegnil jezik in se poskusil umakniti, a se je dalajlama zasmejal in ga potegnil nazaj k sebi. To nenavadno dejanje se je hitro razširilo po spletu, številni pa so potezo obsodili in jo označili za neprimerno, škandalozno in odvratno.

Britanski vplivnež Oli London, ki je ta posnetek objavil na twitterju, je zapisal, da je dalajlama spolno napadel otroka, in zaskrbljeno poudaril, zakaj mediji o tem ne govorijo, pišejo.

Po velikih pritiskih javnosti se je oglasil tudi urad njegove svetosti.

»Njegova svetost se želi opravičiti fantu in njegovi družini ter številnim prijateljem po vsem svetu za bolečino, ki so jo morda povzročile njegove besede. Njegova svetost se pogosto šali na nedolžen in igriv način z ljudmi, ki jih sreča, tudi v javnosti in pred kamero. Incident obžaluje,« so zapisali v izjavi.