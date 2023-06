Grozljivka v Ukrajini: voda s seboj nosi trupla in mine

Medtem ko Ukrajina in Rusija še naprej obtožujeta druga drugo za uničenje jezu Kahovka na jugu Ukrajine, čedalje več nevarnosti po razlitju vode iz jezu grozi lokalnemu prebivalstvu. Med drugim bo uničenje imelo katastrofalne učinke na premike min na prizadetem območju, je posvaril Rdeči križ.

Lokacije min ne poznajo več

Mednarodni odbor Rdečega križa je v zadnjih mesecih sodeloval v operaciji odstranjevanja min v Ukrajini, pri čemer so poskrbeli tudi za natančno označevanje minskih polj. Doslej so poznali lokacijo min, sedaj pa je ne več, je v sredo opozoril vodja pristojne enote pri organizaciji Erik Tollefsen. Vedo zgolj, da jih je voda odnesla s sabo. »To je razlog za veliko zaskrbljenost, saj ne bodo vplivale le na prebivalstvo, ampak tudi na vse, ki prihajajo na pomoč,« je dejal na dogodku ob predstavitvi novega drona, ki s pomočjo umetne inteligence locira mine in druge eksplozivne ostanke vojne.

Združeni narodi so že v torek posvarili pred tveganjem, ki ga po razlitju vode iz jezu predstavljajo mine. Teh je po Ukrajini ogromno. Kot so v sredo opozorili pri Rdečem križu, poplavne vode ne bodo poškodovale ali onesposobile eksplozivnih naprav, kar pomeni, da bi lahko predstavljale grožnjo še več desetletij.

Ljudje s streh poplavljenih hiš vidijo, kako mimo nosi utopljence.

Gre za še eno od številnih nevarnosti, ki po torkovem uničenju jezu in obsežnih poplavah grozijo okoliškemu območju. Vrstijo se svarila pred humanitarno katastrofo, med drugim zaradi pomanjkanja pitne vode, uničenja kmetijskih površin in jedrske varnosti, saj nuklearka v bližnjem Zaporožju iz akumulacijskega jezera v sklopu hidroelektrarne dobiva vodo za hlajenje.

Vrstijo se svarila pred humanitarno katastrofo. FOTOgrafiji: Stringer/Reuters

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pogreša pomoč Združenih narodov in Rdečega križa, ki jih menda ni na tem območju. Po njegovem je katastrofa že zahtevala življenja. »Ljudje s streh poplavljenih hiš vidijo, kako mimo nosi utopljence,« je zatrdil. Prizadevanja, da bi prebivalce prepeljali na varno, so po njegovih besedah težka, saj da na njihove sile streljajo ruski okupatorji.