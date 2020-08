Sredi morja na napihljivi blazini opazili prestrašeno deklico (VIDEO)

Grški trajekt, ki je prevažal potnike, je naletel na grozljiv prizor sredi odprtega morja. Potniki in uslužbenci so v daljavi zagledali napihljivo blazino, ki se je je oklepala deklica z rokavčki. Sredi morja, sama in nebogljena, se je držala blazine in plula po valovih.Zaposleni na trajektu so spremenili smer in deklico rešili. Eden izmed potnikov je posnel reševalno akcijo, ki je bolj spominjala na dogodek iz kakšnega filma. Približali so se ji in jo potegnili z napihljive blazine, deklica je bila glede na situacijo neverjetno mirna.​Šlo je za štiri leta staro punčko. Starši so na plaži opazili, da je izginila, in takoj začeli iskalno akcijo. Obvestili so policijo in obalno stražo ter prečesali obalo. Posadki trajekta gre zahvala, da sta se deklica in njena napihljiva blazina varno vrnili v objem staršev.To pa ni bilo prvo reševanje tega trajekta to poletje. Sredi avgusta so reševali moškega, ki ga je odneslo na odprto morje, poročajo grški mediji.