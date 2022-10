Grozljivka na festivalu: v stampedu mrtvih 59 ljudi, 150 poškodovanih (FOTO)

V veliki gneči na festivalu ob noči čarovnic v središču Seula je danes umrlo 59 ljudi, še okoli 150 pa ranjenih, so sporočile južnokorejske oblasti.

Ob začetku festivala, prvega po pandemiji covida-19, se je v ozkih ulicah središča mesta nagnetlo več tisoč ljudi, številne pa so poteptali in stisnili do smrti.

FOTO: @janelles_story @janelles_story Via Reuters

Reševalci so na prizorišče napotili več kot 140 reševalnih vozil.

Na posnetkih z dogodka je videti več kot deset negibnih ljudi, ki ležijo na tleh, reševalci pa jim skušajo pomagati

Tudi predsednik Yoon Suk-yeol je odredil pristojnim reševalnim službam, da nudijo takojšnjo pomoč poškodovanim in pripravijo bolnišnice.

Itaewon je sicer priljubljeno zbirališče ob obeleževanju noči čarovnic, letos pa je tja očitno prišlo veliko preveč ljudi. Gre sicer za prvo praznovanje noči čarovnic po pandemiji covida-19, ko v Južni Koreji tudi ni treba več nositi mask na obrazu.

FOTO: Kim Hong-ji Reuters

FOTO: Kim Hong-ji Reuters