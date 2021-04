Grozljivka med romanjem, mrtvih več kot 40 ljudi (VIDEO)

V množičnem stampedu v judovskem romarskem kraju Meron na severovzhodu Izraela je na romanju ortodoksnih Judov po navedbah medijev umrlo najmanj 44 ljudi. Poškodovanih jih je bilo okoli 150.Na tem najbolj množičnem dogodku v državi od izbruha pandemije covida 19 se je po podatkih medijev zbralo sto tisoč ljudi oziroma desetkrat več, kot je bilo dovoljeno.Policijski viri so za časnik Haaretz povedali, da se je tragedija zgodila, ko je nekaj romarjem spodrsnilo na klamčini, zaradi česar je več deset ljudi padlo, nato pa so ljudje iz goste množice poskušali zbežati.Izraelske reševalne službe so potrdile, da je umrlo 44 ljudi. 150 jih je bilo poškodovanih, od tega jih je šest v kritičnem stanju. Predstavnik ene od reševalnih služb je dogodek označil za »nacionalno katastrofo«. »44 ljudi, ki so želeli doživeti veselje, se vrača v vrečah za trupla,« je povedal.Davi se je začela identifikacija umrlih, številne naj bi pokopali že danes. Sorodniki medtem po poročanju medijev še naprej iščejo pogrešane.Reševalci so evakuirali poškodovane tudi s helikopterji, ki jih je priskrbela vojska. Policija je ljudi pozivala k evakuaciji. Na kraju je bilo več deset reševalnih vozil, poroča britanski BBC na svoji spletni strani.Načelnik lokalne policijeje noč označil za tragično. V izjavi za novinarje je povedal, da prevzema odgovornost za katastrofo. Zjutraj so začeli uradno preiskavo vzrokov nesreče.Priče policiji očitajo, da je ljudi spustila v ograjeno območje, čeprav je bilo že zelo polno. Po začetku panike pa policija ni dovolj hitro odprla izhodov na drugi strani, še menijo kritiki.Izraelski premierje sporočil, da moli za poškodovane v tej hudi katastrofi.