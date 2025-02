Grozljivka, ki presega vse: med begom iz zapora sto žensk posilili in nato žive zažgali (FOTO in VIDEO)

Več kot 100 zapornic je bilo posiljenih in nato živih zažganih med begom iz zapora v kongovskem mestu Goma, je navedeno v poročilu Združenih narodov (ZN). Na stotine zapornikov je prejšnji ponedeljek pobegnilo iz zapora Munzenze, potem ko so borci uporniške skupine M23 začeli prevzemati nadzor nad mestom.

Ob tem so moški zaporniki med begom napadli med 165 in 167 žensk. Poročilo navaja, da je bila večina žensk ubitih, potem ko so zaporniki zažgali zapor, je poročal BBC.

V mestu kaos, na ulicah trupla, nad stanovanjskimi hišami leteli izstrelki

Goma, veliko mesto z več kot milijonom ljudi, je padlo pod nadzor upornikov, potem ko je skupina M23, ki jo podpira Ruanda, sprožila hitro ofenzivo po vzhodnem delu DR Kongo. V mestu je vladal kaos, na ulicah so ležala trupla, nad stanovanjskimi hišami bi leteli izstrelki. ZN trdijo, da je bilo med spopadi ubitih najmanj 2900 ljudi, 2000 trupel je pokopanih, dodatnih 900 pa v mestnih mrtvašnicah.

V Gomi, kjer se prebivalci prilagajajo življenju pod nadzorom M23, medtem narašča strah pred izbruhom kolere.

FOTO: Alexis Huguet Afp

Goma, veliko mesto z več kot milijonom ljudi, je padlo pod nadzor upornikov, potem ko je skupina M23, ki jo podpira Ruanda, sprožila hitro ofenzivo po vzhodnem delu DR Kongo. FOTO: Alexis Huguet Afp

Goma, veliko mesto z več kot milijonom ljudi, je padlo pod nadzor upornikov, potem ko je skupina M23, ki jo podpira Ruanda, sprožila hitro ofenzivo po vzhodnem delu DR Kongo. FOTO: Alexis Huguet Afp

Stephan Goetghbuer, regionalni vodja humanitarne organizacije Médecins Sans Frontières (MSF), je dejal: »Dostop do vode je prekinjen že več dni, trupla ležijo na ulicah in bolezni, ki se prenašajo z vodo, kot je kolera, so resna grožnja.«