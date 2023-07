Grozljivi prizori neurja: ženska umrla, potem ko jo je stisnilo drevo (VIDEO)

Močno neurje, ki je zajelo dele Italije, je terjalo eno življenje, več ljudi pa je bilo ranjenih. Velika je tudi materialna škoda, nastajajo pa številne motnje v prometu. Ženska (58) je umrla, potem ko jo je okoli 15.50 stisnilo drevo v mestu Lissone. Čeprav je pomoč kmalu prispela, ji niso mogli več pomagati in je trajalo kar nekaj časa, da so gasilci izvlekli njeno truolo izpod debla.

V Milanu, kjer so razmere še posebej resne, so bili trije ljudje poškodovani, ko so drevesa padla na avtomobile v Legnanu, poroča ANSA. Močno deževje je zalilo ceste in poslovne objekte. Gasilci so prejeli na stotine klicev, neurje pa otežuje tudi promet.

Silovito neurje na zahodu Švice zahtevalo smrtno žrtev Zahodni del Švice je danes prizadelo silovito neurje, ki je zahtevalo smrtno žrtev. Najhuje je bilo v mestu La Chaux-de-Fonds v francosko govorečem švicarskem kantonu Neuchatel, kjer je veter, ki je pihal s hitrostjo 217 kilometrov na uro, poškodoval več hiš, podrl žerjav in izruval številna drevesa.

Vreme je vplivalo tudi na letalski promet. Letalo, ki je kmalu po vzletu vzletelo z letališča Malpensa proti New Yorku, so namreč preusmeriki na letališču Fiumicino v Rimu. Letalo je varno pristalo in vsi potniki so se izkrcali, so sporočili iz družbe Delta in dodali, da je letalo neurje poškodovalo in ga tehniki pregledujejo.