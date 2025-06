Grozljivi prizori mučenja iz ženskega zapora! Roti jih, naj nehajo: »Še v peklu je bolje!« (VIDEO)

Ženske v Savdski Arabiji so spregovorile o nečloveških razmerah, ki jih prestajajo v ustanovah, v katerih so nameščene ženske, ki so jih njihove družine razglasile za »neposlušne«. Trdijo, da tam pod krinko rehabilitacije izvajajo izolacijo in zlorabe, je navedel Daily Mail.

Če te zlorablja tvoj brat ali oče in zanosiš, si ti tista, ki je poslana v Dar al-Reaya, da zaščitiš ugled družine.

Nekateri od njihpravijo, da so bile poslane v ustanove, znane kot Dar al-Reaya, ker so nasprotovale spolni zlorabi na svojih domovih, nato pa so jih bičali ali dali v samico, dokler se ne »pomirijo«.

Organizacija za človekove pravice ALQST je dokumentirala široko razširjene prakse zlorabe in zanemarjanja, vključno s podhranjenostjo, slabimi zdravstvenimi in higienskimi razmerami, pretirano uporabo samice in sistematičnim poniževanjem. V zadnjih letih so bili zabeleženi številni primeri samomorov ali poskusov samomora.

Sarah Al-Yahia, ki se zavzema za odpravo teh ustanov, je za Guardian povedala, da ji je oče kot otroku grozil, da jo bo poslal v Dar al-Reaya, »če ne bo podvržena njegovi spolni zlorabi«.

»Če te zlorablja tvoj brat ali oče in zanosiš, si ti tista, ki je poslana v Dar al-Re'aya, da zaščitiš ugled družine,« je pojasnila.

Ženske nagovarjajo s številkami, namesto z imeni

»To je kot pekel. Poskušal sem si vzeti življenje, ko sem izvedela, da me peljejo tja. Vedela sem, kaj se tam dogaja, in si mislila: "Ne bom preživela,"« je povedala 38-letna Sarah, ki je bivala v enem od takšnih objektov. Dodaja, da so zapornice takoj po prihodu podvržene preiskavam in testom nedolžnosti, pogosto pa jim dajo pomirjevala. Ženske nagovarjajo s številkami, namesto z imeni. Bila je priča bičanju ene od zapornic, potem ko je povedala svoj priimek.

»Če jo zalotijo ​​samo z drugo žensko, jo obtožijo, da je lezbijka, in jo ponovno bičajo. Stražarji se zberejo okoli in opazujejo, kako jih tepejo,« je še dodala.