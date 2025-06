Grozljivi prizori: Drl se je »Svobodna Palestina« in v ljudi metal molotovke (FOTO in VIDEO)

Na shodu solidarnosti z izraelskimi talci v Gazi v ameriški zvezni državi Kolorado je v nedeljo moški napadel udeležence in pri tem ranil najmanj šest ljudi. Napadalec naj bi ob tem pozival k osvoboditvi Palestine. Policija ga je prijela.

Drl se je »Svobodna Palestina«

Napadalec je po navedbah ameriške zvezne policije FBI v udeležence zborovanja metal t. i. molotovke in uporabil tudi improviziran metalec plamenov. Po pričevanjih je med napadom vzklikal »Svobodna Palestina« in pozival h »končanju sionistov«. Po podatkih FBI je bilo v napadu ranjenih šest ljudi, starih od 67 do 88 let, od tega en huje. Ranjen je bil tudi napadalec.

Svetovalec ameriškega predsednika Donalda Trumpa Stephen Miller je izjavil, da je bil ta v državi nezakonito. Ob tem je ne omrežju X zatrdil, da mu je vizo in delovno dovoljenje izdala vlada nekdanjega predsednika Joeja Bidna.

Bela hiša je sporočila, da so predsednika Trumpa seznanili z napadom, newyorška policija pa je za judovski praznik tednov šavuot, ki se je začel v nedeljo zvečer, povečala svojo prisotnost v sinagogah in drugih verskih objektih v New Yorku.