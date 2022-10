Grozljivi prizor: zrušil se je del pokopališča, več krst viselo z grobnic (VIDEO)

Potem ko se je v Italiji zrušila štirinadstropna zgradba z nagrobnimi nišami, je tam obviselo vsaj dvanajst krst. Do incidenta je prišlo na najstarejšem pokopališču v Neaplju viseti vsaj ducat krst. Gre že ze drugi letošnji tovrstni incident, krivo pa naj bi bilo slabo upravljanje s pokopališčem. Že januarja letos so še precej hujši incident zabeležili na drugem delu pokopališča. Takrat je bilo ob zrušenju objekta uničenih kar približno 300 grobnih niš, piše Guardian.

Tokrat so oblasti razvpito neapeljsko pokopališču Poggioreale zaprle in začele preiskavo.

Po navedbah neapeljskega svetnika Vincenza Santagade je bilo pred zrušenjem »slišati pok, nato se je pokadil oblak dima.« Še vedno poteka tudi preiskava januarskega dogodka.

Na pokopališču so sicer včeraj protestirali svojci pokojnikov, ki ležijo na tem pokopališču. Kritiki, ki so prst krivde uperili v vodstvo pokopališča, ob tem opozarjajo, da vzdrževanje še zdaleč ni ustrezno, da se pokopališče že več let zanemarja.